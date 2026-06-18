Nacionales
18 de junio de 2026 a la - 15:52

Carapeguá: denuncian filtración de agua servida y obras inconclusas de alcantarillado

Obra de alcantarillado sanitario en Carapeguá genera reclamos por presunta agua servida.
Obra de alcantarillado sanitario en Carapeguá genera reclamos por presunta agua servida.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Pobladores del barrio San Vicente, a la altura de la ruta PY01, denuncian constantes filtraciones de agua servida de registros del alcantarillado sanitario aún no conectados a la red.

Por Emilce Ramírez

La denunciante Ramona Rodas señaló que, desde hace varios días, un registro de alcantarillado sanitario está filtrando, presumiblemente agua servida, que podría provenir de alguna conexión domiciliaria o comercial, afectando a toda la cuadra y generando un ambiente insalubre.

Denuncian filtración de agua en registros de alcantarillado sin conexión a la red de residuos en Carapeguá.
Denuncian filtración de agua en registros de alcantarillado sin conexión a la red de residuos en Carapeguá.

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Asimismo, indicó que el reclamo ya fue presentado ante la oficina de la empresa constructora Consorcio Carapeguá, sin obtener respuesta. “No atienden el reclamo”, expresó.

Por otra parte, en el sector conocido como El Portal-Zona Sur, el poblador Darío Espínola se quejó porque las obras de alcantarillado sanitario habrían quedado inconclusas, dejando calles en mal estado y con precarias señalizaciones.

Vecinos de San Vicente piden culminar obra de alcantarillado para habilitar camino vecinal en Carapeguá.
Vecinos de San Vicente piden culminar obra de alcantarillado para habilitar camino vecinal en Carapeguá.

Para conocer la versión de la constructora, intentamos contactar con uno de los responsables de la obra, el ingeniero Juan Ignacio Galeano, pero, pese a reiterados intentos por vía telefónica y mensajes, no obtuvimos respuesta.

Al respecto, también consultamos al inspector general de la Municipalidad local, Pablo Chamorro, quien manifestó que las quejas por las obras deben realizarse ante la constructora, y que la responsabilidad de la Municipalidad es fiscalizar la obra en construcción, pero no atender directamente los pedidos, ya que ello corresponde a la empresa responsable.

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La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y Constructora Chávez Hausman SA, representadas por el ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con una inversión de G. 80.000 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).