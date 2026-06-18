Carapeguá: denuncian filtración de agua servida y obras inconclusas de alcantarillado

La denunciante Ramona Rodas señaló que, desde hace varios días, un registro de alcantarillado sanitario está filtrando, presumiblemente agua servida, que podría provenir de alguna conexión domiciliaria o comercial, afectando a toda la cuadra y generando un ambiente insalubre.
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Asimismo, indicó que el reclamo ya fue presentado ante la oficina de la empresa constructora Consorcio Carapeguá, sin obtener respuesta. “No atienden el reclamo”, expresó.
Por otra parte, en el sector conocido como El Portal-Zona Sur, el poblador Darío Espínola se quejó porque las obras de alcantarillado sanitario habrían quedado inconclusas, dejando calles en mal estado y con precarias señalizaciones.
Para conocer la versión de la constructora, intentamos contactar con uno de los responsables de la obra, el ingeniero Juan Ignacio Galeano, pero, pese a reiterados intentos por vía telefónica y mensajes, no obtuvimos respuesta.
Al respecto, también consultamos al inspector general de la Municipalidad local, Pablo Chamorro, quien manifestó que las quejas por las obras deben realizarse ante la constructora, y que la responsabilidad de la Municipalidad es fiscalizar la obra en construcción, pero no atender directamente los pedidos, ya que ello corresponde a la empresa responsable.
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La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y Constructora Chávez Hausman SA, representadas por el ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con una inversión de G. 80.000 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).