Nativos cierran ruta en Curuguaty para pedir asistencia y audiencia

Las familias nativas reclaman la provisión de kits de víveres, el mejoramiento de caminos vecinales, asistencia en salud y una reunión con las autoridades departamentales y nacionales.

Cuestionan la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con las diferentes poblaciones indígenas de esta parte del departamento de Canindeyú.

Entre los manifestantes se encuentran ocho comunidades de la zona: Isla Jovai, Itaymi, Yvaty Miri, Kanindé, 26 de Febrero, Yaka Poty, Yakaju y Río Verde, cuyas familias se quejan de la poca respuesta que reciben de parte de las autoridades.

El líder del asentamiento Río Verde, Eusebio Vera, dijo que están concentrados en un sector del camino de tierra que conecta con la ruta nacional PY13, a pocos kilómetros de la colonia menonita Durango, a la espera de la llegada del camión con los kits de víveres que se comprometieron a entregar desde el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), señaló.

Huérfanos del Gobierno departamental

El dirigente cuestionó duramente a la Gobernación de Canindeyú, administrada por el gobernador Nelson Martínez (ANR). Dijo que las poblaciones indígenas se sienten discriminadas por esta institución, con la que durante todo este periodo de gobierno no pudieron reunirse con ningún funcionario, mucho menos con el Ejecutivo, lamentó.

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Fenómeno de El Niño empeoró la situación de los nativos, afirma líder

Miguel Esquivel, también líder indígena, refirió que últimamente la situación de los pobladores de los asentamientos empeoró considerablemente con la llegada del fenómeno de El Niño. Muchos de los cultivos que estaban en época de cosecha se perdieron a consecuencia de los temporales, lo que hace que todo se torne más complicado para la gente, según explicó.

Presidente del Indi dice que están viendo la forma de asistir

El presidente del Indi, Hugo Samaniego, informó que se está viendo la manera de asistir de alguna forma a estas familias. Añadió que se buscará la forma de coordinar con las demás instituciones para tratar de solucionar el problema de los caminos y las demás necesidades.