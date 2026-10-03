Comunidad indígena de Curuguaty cuestiona falta de respuesta del Ministerio de Salud

El asentamiento indígena Río Verde actualmente cuenta con una población aproximada de 130 familias pertenecientes a la parcialidad Ava Guaraní, distante a 60 kilómetros del centro urbano de Curuguaty, ubicado sobre un camino de tierra.

Según los dirigentes del lugar, la reparación del edificio es un reclamo justo de los nativos que viven en la comunidad y sus alrededores, detallando que la vieja construcción ya no ofrece seguridad para la gente que acude al lugar en busca de atención médica.

En ese contexto, el coordinador de las comunidades indígenas de la región, Fredi Méndez, señaló que el puesto de salud requiere de la intervención de las autoridades de la cartera sanitaria, para que se pueda brindar un mejor servicio a la gente y, además, asegurar la infraestructura edilicia para evitar cualquier situación desagradable que pueda ocurrir en cualquier momento por el mal estado del edificio, mencionó.

El líder y dirigente reiteró que hace más de un año vienen solicitando a la XIV Región Sanitaria y al propio Ministerio de Salud el arreglo del local, que se encuentra en muy malas condiciones, además de la provisión de algunos elementos básicos, incluido personal de blanco y suficientes medicamentos para abastecer las necesidades de la gente, indicó.

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“Lamentablemente no estamos teniendo la respuesta esperada de nuestras autoridades sanitarias, ya sea de la XIV Región ni del Ministerio de Salud, principalmente para priorizar el mejoramiento del antiguo edificio y dar solución a las demás necesidades que afectan al funcionamiento de nuestro puesto de salud”, subrayó Méndez.

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Otros asentamientos

Por su parte, el líder Eusebio Vera expresó que el puesto de salud en cuestión no solamente atiende a las familias de Río Verde, sino también a las otras comunidades asentadas en la zona, quienes permanentemente acuden a este puesto para pedir atención a la encargada del lugar, quien, por la falta de equipamiento, generalmente deriva a los pacientes hasta la ciudad de Curuguaty, explicó.

Sobre el caso, en una reciente entrevista, el director de la XIV Región Sanitaria, Dr. Derlis Romero, había señalado que se está viendo la forma de conseguir los fondos necesarios para la refacción del puesto de salud de esta comunidad.