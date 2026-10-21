Ñemby: incendio consumió una habitación y dos motocicletas en una vivienda

Un incendio registrado en la noche del martes afectó una vivienda del barrio Rincón de la ciudad de Ñemby. Las llamas consumieron por completo una habitación utilizada como sala, además de dos motocicletas y varios muebles.

Bomberos voluntarios de la 15.ª Compañía K15 de Ñemby acudieron al lugar y constataron que el fuego también había afectado un pequeño pasillo de la casa. No se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

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La dueña de casa sufrió una suba de presión

El teniente Cristhian Delgado, de la 15.ª Compañía, explicó que los propietarios estaban por acostarse cuando se percataron de las llamas y dieron aviso a los bomberos.

La dueña de la vivienda sufrió una subida de presión y recibió asistencia en el lugar. Posteriormente, sus familiares la trasladaron hasta un centro asistencial.

Según el relato de los bomberos, las dos motocicletas destruidas por el fuego pertenecían a los hijos de los propietarios. Tanto los biciclos como los muebles que se encontraban en la habitación fueron consumidos en su totalidad.

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Se desconoce el origen del incendio

Hasta el momento, no se cuenta con información precisa sobre el origen del siniestro. Delgado indicó que los propietarios no mencionaron ningún indicio que permita determinar cómo se iniciaron las llamas.

Los bomberos intervinieron para verificar la situación y atender la emergencia. Las pérdidas materiales se concentraron principalmente en la habitación utilizada como sala, donde se encontraban las motocicletas y los muebles.

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Familia afectada solicita ayuda tras perder sus pertenencias

La familia afectada solicita la colaboración de la ciudadanía para hacer frente a las pérdidas materiales que dejó el incendio. Denilson López explicó que la situación es especialmente difícil debido a las condiciones de salud de sus familiares: su tío es paciente diabético y utiliza silla de ruedas, mientras que su madre es paciente oncológica.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0983 817 772, número habilitado para contactar con la familia.