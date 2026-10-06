Video: cortocircuito habría causado incendio en edificio de la Defensa Pública

Un incendio se registró este martes, alrededor de las 18:50, en el edificio de la Defensa Pública, sobre las calles EE.UU. y Mariscal López, de Asunción. Varias compañías de bomberos acudieron al lugar y controlaron la situación. No se reportaron personas afectadas.

El voluntario Diego Varela, de los Bomberos de Asunción, relató que el llamado ingresó por el 911 alrededor de las 18:30. Al llegar, vieron “mucho humo” saliendo del edificio. Los bomberos realizaron una entrada forzada y comprobaron que el fuego estaba en el segundo piso.

Según Varela, se trataba de una oficina cerrada, por lo que se acumuló bastante humo. Los bomberos iniciaron el ataque contra las llamas y luego ventilaron el lugar.

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Un 45% de la oficina, consumido

Varela explicó que trabajaron varias compañías y cuarteles, con apoyo de la Policía. Hicieron tareas de enfriamiento, remoción y extinción. “Gracias a Dios llegamos a tiempo y pudimos atajar” el incendio, dijo.

El fuego consumió cerca del 45% de una oficina larga. Allí había papeles, documentos y otros materiales combustibles. Los muebles fueron lo más afectado.

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Según el bombero, la estructura del edificio no corre peligro. Tampoco había personas atrapadas.

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Cortocircuito, la hipótesis

La verificación preliminar indica que el incidente se habría originado por un cortocircuito en el tablero eléctrico. Sin embargo, Varela aclaró que todavía no pudieron determinar qué provocó el fuego. Por ahora, la causa es solo una hipótesis.

Los bomberos no utilizaron el hidrante ubicado frente al edificio. Trabajaron con la línea de los móviles, que acoplaron entre varias unidades. El cuartel de Bomberos queda a media cuadra de la sede de la Defensa Pública.