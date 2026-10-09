Incendio destruyó una carpintería en Capiatá

El suboficial Ignacio Ayala, de la Comisaría 59na. de Capiatá, informó que esta madrugada recibieron el reporte del incendio en un carpitenría durante la medianoche y que, al llegar al lugar, constataron la magnitud del siniestro.

Ante la situación, convocaron a los bomberos voluntarios, quienes acudieron rápidamente y solicitaron el apoyo de otras compañías para combatir las llamas.

Tras las tareas de extinción, los intervinientes lograron controlar el fuego y evitar que alcanzara las viviendas contiguas.

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Colapsó la estructura de la carpintería

El incendio ocasionó importantes daños materiales en el establecimiento. Según el reporte policial, la estructura de la carpintería, incluido el techo, colapsó a consecuencia del fuego.

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Además, las llamas consumieron la madera que el propietario tenía almacenada para la venta, lo que representa pérdidas materiales para el negocio.

Investigan el origen del incendio

La Policía aún no pudo determinar qué provocó el incendio en la carpintería.

“Hasta el momento, no tenemos exactitud referente a qué pudo haber iniciado el siniestro. Dialogamos con el dueño y desconoce porque el mismo no vive acá”, manifestó el suboficial Ayala.

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Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas afectadas. De acuerdo con el informe policial, en el momento del siniestro se encontraban en el lugar el encargado de la carpintería y su pareja.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las viviendas cercanas.