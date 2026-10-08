Incendio en Fernando de la Mora: fuego consumió gomería y sospechan que fue intencional

Un incendio registrado en una vivienda ubicada en las calles Sargento Aguilera y Pueblo Fernandino, en el barrio Tres Bocas de Fernando de la Mora, consumió por completo una de las habitaciones del inmueble, utilizada como gomería.

El capitán administrativo Alexis Rodríguez, de la compañía Décimo Quinta de Ñemby, informó que los voluntarios acudieron al sitio tras recibir el aviso sobre el incendio y constataron que el fuego afectaba principalmente a una pieza destinada al funcionamiento de una gomería.

Durante el siniestro, dos menores de edad inhalaron humo, por lo que fueron asistidos por los bomberos voluntarios.

Tras recibir atención, ambos fueron dados de alta y posteriormente entregados a sus padres, según informó el capitán Rodríguez.

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Propietario sospecha que el incendio fue provocado

De acuerdo con el reporte de los bomberos, el propietario de la vivienda manifestó que sospecha que el incendio pudo haber sido intencional. Sin embargo, no precisó cuál sería el motivo de esa sospecha ni aportó, según lo informado, elementos concretos que permitan confirmar esa hipótesis.

A esta versión se suma que, según Rodríguez, el fuego se habría iniciado en la parte exterior de la vivienda y posteriormente ingresó al inmueble.

No obstante, el capitán puntualizó que las circunstancias y el origen del incendio deberán ser determinados mediante las diligencias correspondientes.

Gran cantidad de materiales combustibles

El trabajo de los bomberos estuvo condicionado por la presencia de una importante cantidad de materiales combustibles dentro y fuera del inmueble, debido a que la habitación funcionaba como una gomería.

Rodríguez explicó que en la parte posterior de la vivienda se almacenaban neumáticos, mientras que en el interior había otros elementos que podían favorecer la propagación del fuego, entre ellos una garrafa de gas y electrodomésticos.

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El capitán sostuvo que la rápida intervención de los voluntarios permitió contener las llamas y evitar que el incendio se propagara tanto hacia el interior de la vivienda como hacia las casas contiguas.

La pieza utilizada como gomería, sin embargo, quedó completamente consumida por las llamas.