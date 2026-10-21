Tragedia por violencia machista en Yataity del Norte: un fallecido y tres mujeres heridas

En la madrugada de este miércoles se desencadenó una tragedia en la compañía Guavirá de Yataity del Norte del departamento de San Pedro.

De acuerdo con los datos preliminares, el violento episodio comenzó cerca de las 22:00 horas en el barrio San Juan, cuando un hombre descubrió a su expareja en compañía de su primo hermano y, en un aparente ataque de furia, terminó asesinándolo. La agresión también alcanzó a la mujer, a su cuñada y a su suegra, quienes resultaron heridas con arma blanca y debieron ser asistidas.

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Según el informe policial, el agresor fue identificado como Alfredo Rodríguez Ramoa, de 37 años, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Llevó una escopeta para perpetrar el hecho: “el arma falló, entonces recurrió a un puñal”

En comunicación con ABC Color con el fiscal del caso, Cristian González, brindó detalles sobre el ataque y cómo se desencadenaron los hechos en el interior de la residencia.

“El agresor llegó al lugar portando una escopeta, pero el arma falló en el primer intento; ante esto, recurrió a un puñal para consumar la agresión”, explicó el fiscal al describir la brutalidad del ataque.

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El objetivo principal del sospechoso era su primo hermano, identificado como Mauro Francisco Rodríguez Colmán, de 29 años. El joven agricultor fue sorprendido con su expareja en el dormitorio por lo que atacó a su primo a puñaladas acabando con su vida.

Hombre atacó a puñaladas a expareja, cuñada y suegra: están fuera de peligro

Tras asesinar a su familiar, el atacante arremetió contra tres mujeres que se encontraban en el domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Sofía Vera Frutos (29) expareja, Griselda Vera (30) excuñada y Miriam Frutos Escobar (49) exsuegra.

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“Las tres víctimas femeninas fueron auxiliadas de urgencia y trasladadas a un centro asistencial, donde permanecen internadas en observación fuera de peligro”, detalló el representante del Ministerio Público según detalla el parte médico.

Tras perpetrar el crimen, el sospechoso robó la motocicleta de la víctima fatal para huir y luego la incendió metros más adelante.

La Policía Nacional y equipos especializados realizan intensos rastrillajes para dar con su paradero.