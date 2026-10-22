Nacionales
22 de octubre de 2026 - 07:45

¡Atención, conductores! Bloquean calle en el microcentro de Asunción por trabajos de ANDE

Cinco trabajadores en chalecos naranjas y cascos amarillos organizan materiales en una calle en reparación, con una camioneta verde y un camión de bomberos rojo.
Bloqueo y señalización sobre la calle Ayolas, entre Benjamín Constant y Paraguayo Independiente, debido a las obras de soterramiento.Pablo Otazú

La calle Ayolas, en el microcentro de Asunción, permanecerá bloqueada desde las 07:00 de este jueves hasta el mediodía del viernes, debido a trabajos de excavación para el soterramiento del cableado eléctrico de la ANDE. La Municipalidad de Asunción informó sobre las vías alternativas habilitadas para circular por la zona.

Por ABC Color
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El ingeniero Arturio Osorio, funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), explicó que los trabajos se realizarán sobre la calle Ayolas, en el tramo comprendido entre Benjamín Constant y Paraguayo Independiente.

Explicó que las tareas consisten en la excavación de zanjas para la colocación de ductos que permitirán dar continuidad al proyecto de soterramiento del cableado eléctrico.

El funcionario detalló que las obras comenzaron sobre la calle Palma y continuaron por Presidente Franco. El proyecto avanzará por Benjamín Constant y sus transversales, hasta llegar a Paraguayo Independiente.

“Solamente vamos a trabajar sobre la calle Ayolas justamente para minimizar la molestia de los que circulan”, manifestó Osorio, al explicar que la intervención se concentrará en esa arteria durante esta etapa.

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Grupo de trabajadores en chalecos naranjas y cascos amarillos, con herramientas de construcción, trabajando en una calle urbana.
Cuadrilla trabajando en las adyacencias de la calle Ayolas. Las autoridades instan a prestar atención a los avisos de tránsito.

¿Cuáles son los desvíos habilitados?

Según el aviso de la Municipalidad de Asunción, se establecieron recorridos alternativos para facilitar la circulación mientras duren las obras.

Los conductores que circulen por Paraguayo Independiente desde Montevideo y 14 de Mayo podrán girar en 15 de Agosto para ingresar al microcentro.

Hombre con casco anaranjado y chaleco reflectante en obra con tierra removida y materiales de construcción.
Funcionario técnico de la ANDE en el área de excavación para la instalación de ductos subterráneos.

¿Hasta cuándo durará el bloqueo de Ayolas?

El cierre está previsto desde las 07:00 del jueves hasta las 12:00 del viernes, según el aviso municipal.

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Osorio también instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados de la Municipalidad de Asunción para conocer los próximos bloqueos que se realizarán en el marco del proyecto de soterramiento del cableado eléctrico.