¡Atención, conductores! Bloquean calle en el microcentro de Asunción por trabajos de ANDE

El ingeniero Arturio Osorio, funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), explicó que los trabajos se realizarán sobre la calle Ayolas, en el tramo comprendido entre Benjamín Constant y Paraguayo Independiente.

Explicó que las tareas consisten en la excavación de zanjas para la colocación de ductos que permitirán dar continuidad al proyecto de soterramiento del cableado eléctrico.

El funcionario detalló que las obras comenzaron sobre la calle Palma y continuaron por Presidente Franco. El proyecto avanzará por Benjamín Constant y sus transversales, hasta llegar a Paraguayo Independiente.

“Solamente vamos a trabajar sobre la calle Ayolas justamente para minimizar la molestia de los que circulan”, manifestó Osorio, al explicar que la intervención se concentrará en esa arteria durante esta etapa.

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¿Cuáles son los desvíos habilitados?

Según el aviso de la Municipalidad de Asunción, se establecieron recorridos alternativos para facilitar la circulación mientras duren las obras.

Los conductores que circulen por Paraguayo Independiente desde Montevideo y 14 de Mayo podrán girar en 15 de Agosto para ingresar al microcentro.

¿Hasta cuándo durará el bloqueo de Ayolas?

El cierre está previsto desde las 07:00 del jueves hasta las 12:00 del viernes, según el aviso municipal.

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Osorio también instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados de la Municipalidad de Asunción para conocer los próximos bloqueos que se realizarán en el marco del proyecto de soterramiento del cableado eléctrico.