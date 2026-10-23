Nacionales
23 de octubre de 2026 - 20:40

Essap confirma plan de contingencia ante crecida del río Paraguay

Paisaje natural con río marrón y estructuras industriales para tratamiento de agua, sin presencia humana.
La Essap se prepara para posibles inundaciones que afecten las estaciones de bombeo en la planta de tratamiento de Viñas Cue.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) tiene previsto aplicar un plan de contingencia, y a la vez, proyecta la adquisición de bombas de desagote ante la crecida del río anunciada por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Por ABC Color
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Ante la crecida del río anunciada por la DMH, la planta de tratamiento de agua de Viñas Cue mantiene activo un plan de contingencia técnico e incluso se proyecta la adquisición de bombas de desagote, según explicó el ingeniero Richard Heurich, gerente de operaciones de la Essap.

Al respecto detalló que el fenómeno actual representa un escenario opuesto a la bajante de la temporada anterior y aporta una ventaja operativa: los equipos de bombeo de la toma de agua cruda necesitan menos potencia y esfuerzo para enviar el caudal hacia la planta de tratamiento.

Actualmente, el río registra una cota de 56,87 metros para los equipos de la institución, lo que sitúa a la planta en un margen de seguridad operativo.

Planta de tratamiento de agua con estructura ligera y letrero 'essap', rodeada de vegetación y el río al fondo.
Essap asegura estar preparado para situaciones críticas relacionadas con la crecida del río y futuras lluvias en Asunción.

Además, el funcionario recordó como referencia histórica que durante la mayor creciente registrada en Paraguay, en 1983, la cota alcanzó los 63,25 metros, por lo que hoy el nivel del agua se encuentra todavía a más de seis metros de aquel punto crítico.

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Licitación para adquirir bombas

De igual manera y como medida preventiva ante un eventual caso extremo en el que el río siga subiendo hasta sobrepasar el nivel del suelo de la infraestructura, la institución también gestiona un proceso de licitación para adquirir bombas de desagote que permitan expulsar el agua acumulada de regreso hacia el cauce fluvial.

Ambiente natural con río marrón y plataforma flotante rodeada de vegetación, instalaciones industriales al fondo.
Essap se prepara para posibles situaciones críticas por la crecida del Río Paraguay.

Otra situación derivada del ascenso del nivel del agua es la basura y malezas de la costa hacia la toma de agua cruda. Para contener los elementos, se instalaron cuatro filtros de reja, que según detalló el ingeniero, corresponde a una disposición que retiene los residuos e impide que las impurezas ingresen al sistema de bombeo principal.

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