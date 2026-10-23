Essap confirma plan de contingencia ante crecida del río Paraguay

Ante la crecida del río anunciada por la DMH, la planta de tratamiento de agua de Viñas Cue mantiene activo un plan de contingencia técnico e incluso se proyecta la adquisición de bombas de desagote, según explicó el ingeniero Richard Heurich, gerente de operaciones de la Essap.

Al respecto detalló que el fenómeno actual representa un escenario opuesto a la bajante de la temporada anterior y aporta una ventaja operativa: los equipos de bombeo de la toma de agua cruda necesitan menos potencia y esfuerzo para enviar el caudal hacia la planta de tratamiento.

Actualmente, el río registra una cota de 56,87 metros para los equipos de la institución, lo que sitúa a la planta en un margen de seguridad operativo.

Además, el funcionario recordó como referencia histórica que durante la mayor creciente registrada en Paraguay, en 1983, la cota alcanzó los 63,25 metros, por lo que hoy el nivel del agua se encuentra todavía a más de seis metros de aquel punto crítico.

Lea más: Video: así fue la histórica crecida de 1983

Licitación para adquirir bombas

De igual manera y como medida preventiva ante un eventual caso extremo en el que el río siga subiendo hasta sobrepasar el nivel del suelo de la infraestructura, la institución también gestiona un proceso de licitación para adquirir bombas de desagote que permitan expulsar el agua acumulada de regreso hacia el cauce fluvial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra situación derivada del ascenso del nivel del agua es la basura y malezas de la costa hacia la toma de agua cruda. Para contener los elementos, se instalaron cuatro filtros de reja, que según detalló el ingeniero, corresponde a una disposición que retiene los residuos e impide que las impurezas ingresen al sistema de bombeo principal.

Lea más: Crecida del río Paraná: ¿Cuántas son las familias afectadas?