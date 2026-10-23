Nacionales
23 de octubre de 2026 - 08:57

Crecida del río Paraná: ¿Cuántas son las familias afectadas?

Crecida del río Paraná afecta a viviendas del barrio San Antonio de Ayolas.
Una zona inundada del distrito de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional hizo un balance de cuántas familias se han visto afectadas en el sur y este del país por la crecida del río Paraná y detalló cómo avanzan las tareas de asistencia a los damnificados.

Por ABC Color
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Miles de personas han sido desplazadas en el sur y este del país debido a la fuerte crecida del río Paraná, que dejó parcialmente inundadas numerosas localidades en los departamentos de Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraná.

El Gobierno ha movilizado a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para coordinar y ejecutar tareas de evacuación y asistencia humanitaria a las familias afectadas.

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En conversación con ABC Color este viernes, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, explicó que continúan los trabajos de asistencia a las personas afectadas, en coordinación con municipios y gobernaciones, las fuerzas militares, instituciones estatales como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y con asistencia de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

5.000 familias afectadas

Arsenio Zárate, hombre canoso con camisa blanca, gesticula frente a un mapa en un ambiente oficial con escudo paraguayo.
Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional.

En general, hay unas 5.000 familias afectadas por la crecida, dijo el ministro.

De ese total, unas 1.300 familias han sido trasladadas a albergues establecidos por los distintos municipios afectados, mientras que el resto se está hospedando en casas de vecinos o parientes.

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Luego de la fase de evacuaciones, la SEN está centrándose ahora en la distribución de alimentos no perecederos, principalmente en las comunidades más gravemente afectadas, entre las que mencionó a Cerrito o Ayolas.

“Esto no va a terminar hasta que lleguemos a todas las familias con la asistencia que requieran”, dijo el ministro Zárate.

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Niño y hombre con sombrero reman en canoa, mientras un hombre con chaqueta naranja ayuda. Agua y desechos alrededor.
Varias personas son evacuadas de una zona inundada del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

El titular de la SEN agregó que, si bien su institución tiene “flexibilidad” para contratar de forma temporal a personal adicional para asistir en situaciones de emergencia, hasta el momento se ha optado por recurrir a las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para asistencia en recursos humanos y vehículos, con el fin de “optimizar recursos” y dirigir los fondos disponibles a la compra de alimentos.