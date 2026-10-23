Crecida del río Paraná: ¿Cuántas son las familias afectadas?

Miles de personas han sido desplazadas en el sur y este del país debido a la fuerte crecida del río Paraná, que dejó parcialmente inundadas numerosas localidades en los departamentos de Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraná.

El Gobierno ha movilizado a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para coordinar y ejecutar tareas de evacuación y asistencia humanitaria a las familias afectadas.

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En conversación con ABC Color este viernes, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, explicó que continúan los trabajos de asistencia a las personas afectadas, en coordinación con municipios y gobernaciones, las fuerzas militares, instituciones estatales como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y con asistencia de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

5.000 familias afectadas

En general, hay unas 5.000 familias afectadas por la crecida, dijo el ministro.

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De ese total, unas 1.300 familias han sido trasladadas a albergues establecidos por los distintos municipios afectados, mientras que el resto se está hospedando en casas de vecinos o parientes.

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Luego de la fase de evacuaciones, la SEN está centrándose ahora en la distribución de alimentos no perecederos, principalmente en las comunidades más gravemente afectadas, entre las que mencionó a Cerrito o Ayolas.

“Esto no va a terminar hasta que lleguemos a todas las familias con la asistencia que requieran”, dijo el ministro Zárate.

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El titular de la SEN agregó que, si bien su institución tiene “flexibilidad” para contratar de forma temporal a personal adicional para asistir en situaciones de emergencia, hasta el momento se ha optado por recurrir a las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para asistencia en recursos humanos y vehículos, con el fin de “optimizar recursos” y dirigir los fondos disponibles a la compra de alimentos.