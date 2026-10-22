Video: así fue la histórica crecida de 1983

Ante las especulaciones sobre que la edición actual del Fenómeno El Niño aumentaría los niveles de los ríos a una marca igual o cercana, las publicaciones del diario ABC recuerdan la época en que el río Paraguay superó los nueve metros en la capital y dejó a la ciudad de Pilar completamente sumergida.

Lea más: El Niño: SEN asiste a 5.000 familias afectadas por inundaciones y advierte sobre escenario crítico

Las imágenes aéreas captadas en mayo de 1983 mostraban un paisaje capitalino radicalmente transformado por la crecida. El cauce del río Paraguay avanzó de forma implacable hasta llegar a la fachada litoral del Palacio de Gobierno que en ese entonces lucía aún lucía el blanco.

En la zona portuaria, el río tomó por completo las instalaciones de la Aduana. Pese a las adversas condiciones, los camiones continuaban trabajando para el embarque en zonas anegadas. El avance del agua alcanzó la calle Colón en su intersección con Paraguayo Independiente. Vecinos de la zona y autoridades realizaron unos muros con ladrillos y otros materiales para la contención ante el desborde.

Lea más: Fenómeno El Niño: Salud Pública recuerda medidas de prevención ante lluvias intensas e inundaciones

La situación en los sectores vulnerables era desoladora. En los barrios Bañado Norte, Bañado Sur y la Chacarita, las precarias viviendas quedaron ocupadas por el agua hasta el techo. La inundación paralizó las actividades cotidianas, afectando a instituciones educativas de zonas como el barrio Santa Ana. Ante la magnitud de la crisis, las publicaciones de la época dejaron constancia de las primeras campañas de asistencia gubernamental y de la masiva respuesta solidaria de la ciudadanía para apoyar a los damnificados.

La resistencia en Pilar

Antes de golpear a la capital, el desborde de los causes hídricos causó estragos en el departamento de Ñeembucú, teniendo como epicentro a la ciudad de Pilar. Pese a la resistencia de sus pobladores y a los intensos trabajos en las contenciones de tierra, las aguas rebasaron los muros perimetrales de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Crecida del río Paraná: preocupa la situación en Cerrito, aislada por inundaciones

La capital de Ñeembucú quedó casi por completo bajo el agua. Cientos de habitantes tuvieron que permanecer durante días en los tejados de sus casas a la espera de ser rescatados o asistidos.

Las canoas se convirtieron en el único medio de transporte para movilizarse por las avenidas anegadas. A bordo de estas pequeñas embarcaciones, las familias intentaron salvar sus muebles, electrodomésticos, camas y demás mobiliarios. Se desplegó asistencia mediante helicópteros y se habilitaron vuelos gratuitos para evacuación de emergencia.