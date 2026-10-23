Feminicidio de Deisy Paola: lambareños colocan un nicho en su memoria

Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, fue asesinada durante la noche del 8 de octubre en plena vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. El presunto autor del hecho, su expareja Aldo Alexis Duarte (26), fue posteriormente capturado e imputado por la Fiscalía.

En la esquina donde la trabajadora fue atacada a balazos, ahora los vecinos del barrio colocaron un nicho en homenaje a ella.

“En memoria de Deysi Paola Giménez Segovia (06/04/2004 - 08/10/2026). Tu vida fue arrebatada, pero tu luz jamás se apagará. Descansa en paz”, reza la placa instalada en la construcción.

La joven había denunciado ante la Policía Nacional el 18 de septiembre pasado las agresiones y hostigamientos que sufría de parte de su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira. Dichos episodios de violencia y amenazas ocurrieron el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre último, de acuerdo con la denuncia.

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Causa por violencia y falta de aviso

Ante la denuncia de la víctima ese mismo viernes 18 de setiembre la jueza de Paz de Turno de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica, de Central, Natalia Molas, impuso a Aldo Alexis Duarte Moreira las prohibiciones de acercamiento, de hostigar, intimidar, agredir, amenazar y comunicarse a través de cualquier medio con Deisy Paola.

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El juzgado de Paz informó ese mismo día a la Comisaría Jurisdiccional de J. Augusto Saldívar de las medidas de prohibición ordenadas en contra del denunciado, a fin de proteger la vida y la integridad de Deisy.

Luego, el jueves 1 de octubre, se realizó la audiencia en la que la universitaria de 22 años se ratificó en su denuncia de violencia doméstica y, además, alertó a la jueza de Paz Lidia Fariña, encargada del caso, que Aldo Alexis Duarte Moreira la seguía hostigando, es decir, incumpliendo las medidas que se le había impuesto.

Pese a la alerta de Deisy, el juzgado no tramitó el aviso a la Fiscalía, una situación que volvió a desnudar las negligencias del sistema de Justicia que no brinda protección a las víctimas de violencia familiar, ya que ella perdió la vida sin que su denuncia llegue al Ministerio Público.

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