Nacionales
23 de octubre de 2026 - 20:44

Feminicidio de Deisy Paola: lambareños colocan un nicho en su memoria

Ofrenda con flores coloridas y velas en memoria de Deisy Paola Giménez Segovia, decorada con una fotografía central.
Se realizó una ofrenda en memoria de Deisy Paola Giménez Segovia, llena de flores y velas.

Este mes de octubre, el feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia conmovió al país entero y nuevamente reveló cómo una inacción estatal puede permitir que la lista de víctimas siga en aumento. Ahora, en homenaje a la joven, los vecinos construyeron un nicho.

Por ABC Color
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Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, fue asesinada durante la noche del 8 de octubre en plena vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. El presunto autor del hecho, su expareja Aldo Alexis Duarte (26), fue posteriormente capturado e imputado por la Fiscalía.

En la esquina donde la trabajadora fue atacada a balazos, ahora los vecinos del barrio colocaron un nicho en homenaje a ella.

“En memoria de Deysi Paola Giménez Segovia (06/04/2004 - 08/10/2026). Tu vida fue arrebatada, pero tu luz jamás se apagará. Descansa en paz”, reza la placa instalada en la construcción.

Altar con flores y fotografía de Deysi Paola Giménez Segovia, decorado en un entorno natural y tranquilo.
Se realizó un altar en memoria de Deysi Paola Giménez Segovia con flores y una fotografía en su honor.

La joven había denunciado ante la Policía Nacional el 18 de septiembre pasado las agresiones y hostigamientos que sufría de parte de su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira. Dichos episodios de violencia y amenazas ocurrieron el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre último, de acuerdo con la denuncia.

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Causa por violencia y falta de aviso

Ante la denuncia de la víctima ese mismo viernes 18 de setiembre la jueza de Paz de Turno de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica, de Central, Natalia Molas, impuso a Aldo Alexis Duarte Moreira las prohibiciones de acercamiento, de hostigar, intimidar, agredir, amenazar y comunicarse a través de cualquier medio con Deisy Paola.

El juzgado de Paz informó ese mismo día a la Comisaría Jurisdiccional de J. Augusto Saldívar de las medidas de prohibición ordenadas en contra del denunciado, a fin de proteger la vida y la integridad de Deisy.

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez. Según la Policía, él prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción.

Luego, el jueves 1 de octubre, se realizó la audiencia en la que la universitaria de 22 años se ratificó en su denuncia de violencia doméstica y, además, alertó a la jueza de Paz Lidia Fariña, encargada del caso, que Aldo Alexis Duarte Moreira la seguía hostigando, es decir, incumpliendo las medidas que se le había impuesto.

Pese a la alerta de Deisy, el juzgado no tramitó el aviso a la Fiscalía, una situación que volvió a desnudar las negligencias del sistema de Justicia que no brinda protección a las víctimas de violencia familiar, ya que ella perdió la vida sin que su denuncia llegue al Ministerio Público.

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Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.