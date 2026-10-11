Las instituciones del Estado que le fallaron a Deisy: sin cambios, habrá más feminicidios, alerta abogada

El feminicidio de Deisy Paola Giménez, de 22 años, asesinada por su expareja a pesar de haber denunciado el acoso y solicitado medidas de protección, volvió a poner en evidencia las grietas estructurales del sistema de justicia y asistencia en Paraguay.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, la abogada y exministra Cecilia Pérez afirmó que la muerte de la joven no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un Estado que le falló en cada una de sus instancias.

“Deisy Paola Giménez denunció a su ex, pidió protección y avisó que seguía hostigándola. Fue asesinada igual. No fue un hecho aislado: fue un sistema que le falló en cada eslabón”, aseveró Pérez al inicio de su descargo.

En su análisis, la jurista desglosó el deterioro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las víctimas de violencia machista. Sobre las primeras instancias de auxilio, los juzgados de Paz, Pérez remarcó la falta de infraestructura básica y personal:

Sobrecarga y vacíos: Denunció que muchos despachos carecen de jueces titulares y dependen de magistrados interinos que firman expedientes sin conocer a fondo las causas.

Revictimización: Señaló que a las propias víctimas se las expone al exigirles tramitar de forma personal oficios y notificaciones.

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Respecto a la respuesta policial y fiscal, la abogada advirtió sobre un claro retroceso. Manifestó que las comisarías especializadas hoy no cuentan con la formación ni las condiciones operativas necesarias.

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Asimismo, cuestionó la gestión en la Fiscalía: “Las fiscalías especializadas están saturadas y dentro del Ministerio Público se las trata como castigo para fiscales, como se ve en las rotaciones regulares”, afirmó.

Inacción institucional y retrocesos políticos

La crítica de Pérez se extendió al Ministerio de la Mujer, donde advirtió que herramientas de emergencia clave como la Línea 137 no están funcionando con la eficacia requerida.

A la par, cuestionó el sesgo ideológico en el ámbito legislativo, citando las modificaciones recientes en la Cámara de Diputados, donde se cambió el nombre de la Comisión de Equidad de Género para eliminar el término “género”.

“Miedo al rayo homosexualizador mientras se cuida el discurso de Dios, Patria y Familia y se esconde lo que todos saben”, fustigó la profesional.

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Para finalizar, Cecilia Pérez instó a reestructurar de manera urgente el presupuesto y las políticas públicas destinadas a la protección de las mujeres, advirtiendo sobre las fatales consecuencias de mantener el esquema actual.

“Es de locos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Sin jueces, sin comisarías y fiscalías con recursos y sin políticas reales, vamos a seguir despidiendo a Deisys”, concluyó.