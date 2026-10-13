Nacionales
13 de octubre de 2026 - 11:35

Feminicidio de Deisy Paola: Corte convoca a jueza encargada de causa por violencia

Mujer joven con gafas rosa y blazer negro sonríe en un moderno café, rodeada de decoraciones y plantas.
Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio en Lambaré.Redes sociales

La jueza de Paz que tuvo a su cargo la denuncia de Deisy Paola Giménez Segovia (22 años), asesinada por su ex pareja en la noche del jueves 8 de octubre; fue convocada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la próxima semana. El máximo tribunal resaltó algunos puntos cuestionables de la actuación de la magistrada.

Por ABC Color
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La jueza de Paz interina de Lambaré Lidia Mariana Fariña Sanabria debe comparecer la próxima semana ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), antes de la sesión ordinaria del máximo tribunal, a fin de explicar sus actuaciones en la denuncia por violencia doméstica presentada por Deisy Paola Giménez Segovia, tramitada por el juzgado a su cargo.

La convocatoria de la magistrada se aprobó a pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien en su carácter de superintendente de la Circunscripción Judicial de Central ordenó la auditoría de reacción inmediata al expediente del caso Deisy Paola, específicamente la denuncia contra su ex pareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26).

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Jiménez Rolón detalló que dicha auditoría se inició a primera hora de ayer, lunes 12 de octubre, por lo que todavía está en trámite. Sin embargo, resaltó los días transcurridos entre la audiencia en la que Deisy Paola ratificó su denuncia y advirtió que su ex pareja la seguía hostigando; y el oficio firmado por la magistrada solicitando la investigación fiscal por presunto desacato, por parte de Duarte Moreira.

César Garay Zuccolillo, vestido de traje oscuro, toma notas mientras Víctor Ríos Ojeda usa su teléfono en una sala de conferencias.
Sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del martes 13 de octubre de 2026.

“No tenemos constancia que el oficio haya sido diligenciado ante el Ministerio Público”, resaltó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, al momento de proponer que la jueza de Paz sea convocada por la máxima instancia judicial. La propuesta fue acompañada por todos sus colegas.

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