Feminicidio de Deisy Paola: Corte convoca a jueza encargada de causa por violencia

La jueza de Paz interina de Lambaré Lidia Mariana Fariña Sanabria debe comparecer la próxima semana ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), antes de la sesión ordinaria del máximo tribunal, a fin de explicar sus actuaciones en la denuncia por violencia doméstica presentada por Deisy Paola Giménez Segovia, tramitada por el juzgado a su cargo.

La convocatoria de la magistrada se aprobó a pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien en su carácter de superintendente de la Circunscripción Judicial de Central ordenó la auditoría de reacción inmediata al expediente del caso Deisy Paola, específicamente la denuncia contra su ex pareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26).

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Jiménez Rolón detalló que dicha auditoría se inició a primera hora de ayer, lunes 12 de octubre, por lo que todavía está en trámite. Sin embargo, resaltó los días transcurridos entre la audiencia en la que Deisy Paola ratificó su denuncia y advirtió que su ex pareja la seguía hostigando; y el oficio firmado por la magistrada solicitando la investigación fiscal por presunto desacato, por parte de Duarte Moreira.

“No tenemos constancia que el oficio haya sido diligenciado ante el Ministerio Público”, resaltó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, al momento de proponer que la jueza de Paz sea convocada por la máxima instancia judicial. La propuesta fue acompañada por todos sus colegas.

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