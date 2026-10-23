Fretes cuestiona la falta de especialistas en neonatología: “Tenemos que buscar atraer al joven a esta especialidad”

El día de ayer, un recién nacido prematuro falleció en el Hospital Regional de Villarrica luego de permanecer varias horas en estado crítico, mientras se gestionaba su traslado a otro centro asistencial debido a la falta de camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Para el ministro de Salud Isaías Fretes, la situación es crítica en todos los hospitales públicos del país.

Lea más: Muere recién nacido prematuro mientras esperaba una cama de UTI en Villarrica

“Voy a visitar la sala de neonatología del IPS. Que es la más grande del país, 83 camitas. Le dije a doctora; ‘no veo acá gente joven. No tienen residentes’. Y me dice; ‘profesor, tuvimos dos’. ¿Y qué pasó? Y renunciaron. Consideraron que había demasiado trabajo”, dijo Fretes.

🔴ISAÍAS FRETES, MINISTRO DE SALUD RECORRE EL HOSPITAL SAN PABLO Y ANALIZA LA TASA DE CESÁREAS



🗣"El sistema es el que no facilita que se realicen más partos naturales o por vía vaginal".



El ministro de Salud, doctor Isaías Fretes, realizó una visita de verificación en las… pic.twitter.com/Rw6c5xsY48 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 23, 2026

A su turno, el Dr. Vicente Acuña, titular del Hospital San Pablo, afirmó que de las 40 camas disponibles en terapia neonatal, el 100% están ocupadas. Agregó que es la segunda más grande luego de la del IPS.

Lea más: Sindicatos de salud emplazan por 90 días al ministro Fretes para responder a precariedades en Alto Paraná

Falta de interés en neonatología

El titular de la cartera sanitaria afirmó que la neonatología y, sobre todo, la terapia neonatal son probablemente una de las especialidades con mayor déficit en nuestro país. “El material con el cual trabajan es el más sensible dentro de la humanidad. Es el bebecito que no tiene ni el peso ideal. El más desprotegido de todos. Entonces necesita un profesional altamente capacitado”, refirió.

🔴MINISTRO DE SALUD ADVIERTE DÉFICIT DE ESPECIALISTAS EN TERAPIAS NEONATALES DURANTE VISITA AL HOSPITAL SAN PABLO



🗣 "Puede venir acá Bill Gates y nos llena de terapias neonatal del país, falta recursos humanos". El ministro de Salud, doctor Isaías Fretes, recorrió el Hospital… pic.twitter.com/Kf4oZHLedr — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 23, 2026

Fretes apuntó a un desinterés por parte de estudiantes y nuevos médicos hacia esta especialidad como una de las causas del desabastecimiento. “La generación cambió. A pesar de que existe una ley que protege al terapista, tenemos que buscar algún otro elemento de atracción para que el joven tenga inclinación hacia esa especialidad. Puede venir acá Bill Gates y nos llena de terapias neonatales del país pero eso lleva un proceso”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Isaías Fretes plantea una app con IA para evitar largas filas en hospitales públicos

Otro punto que afecta a la cobertura adecuada en el sector, es la sobrecarga de trabajo para el personal que finalmente termina renunciando en busca de mejores oportunidades laborales. “El otro déficit importante y creo que la justificación está en que no se le dio importancia a este capítulo de la medicina que era salud mental. Faltan unos 500 psiquiatras en Paraguay”, afirmó el ministro de salud.

“Entonces estamos con ese déficit. La ocupación de la terapia neonatal es generalmente 100%. Cada vez que vamos a trasladar a un paciente tenemos que ir moviendo pacientitos para buscar un lugar nuevo”, concluyó Fretes.