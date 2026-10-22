Muere recién nacido prematuro mientras esperaba una cama de UTI en Villarrica

Un recién nacido prematuro falleció en el Hospital Regional de Villarrica luego de permanecer varias horas en estado crítico, mientras se gestionaba su traslado a otro centro asistencial debido a la falta de camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). El caso fue denunciado por el padre del bebé, quien cuestionó la demora para conseguir atención especializada y pidió que se tomen medidas para evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

El director del centro asistencial, doctor Néstor Petersen, confirmó que la unidad neonatal se encontraba con el 100 % de ocupación al momento del nacimiento. Explicó que el servicio dispone de seis camas y que todas estaban ocupadas, al igual que las áreas de cuidados intermedios y mínimos.

Según el relato del padre, la familia pasó aproximadamente 14 horas aguardando una solución para el traslado del recién nacido. Finalmente, se consiguió una plaza en un sanatorio privado de Coronel Oviedo, pero el estado de salud del pequeño se deterioró y no pudo concretarse la derivación.

Madre fue internada por presentar varias molestias

Petersen explicó que el bebé nació alrededor de las 00:19, con entre 32 y 33 semanas de gestación. La madre, de 32 años, había acudido al hospital por varias molestias.

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De acuerdo con el informe médico preliminar citado por Petersen, la mujer habría realizado seis controles prenatales. Durante su internación comenzó el trabajo de parto y, debido a que este ya estaba en curso, el equipo de Ginecoobstetricia condujo el nacimiento.

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El recién nacido presentó un cuadro clínico grave desde el primer momento. El director señaló que prácticamente no tenía movimientos respiratorios y presentaba cianosis (coloración azulada de la piel), por lo que necesitó intubación, asistencia respiratoria manual y cuidados especializados de manera inmediata.

Los médicos también evaluaron posibles complicaciones, entre ellas una probable hipertensión pulmonar severa y un síndrome de aspiración meconial. Estas condiciones, según explicó Petersen, habrían contribuido a la extrema gravedad del paciente y dificultaron la posibilidad de trasladarlo con seguridad.

No fue trasladado porque presentaba “riesgo importante”

Mientras se realizaban los procedimientos para conseguir una cama en otro establecimiento, el personal médico intentó estabilizar al bebé. Aunque se logró gestionar un lugar para su atención, los especialistas consideraron que su condición se había agravado y que el traslado representaba un riesgo importante.

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El director confirmó que la ambulancia llegó a permanecer frente al hospital mientras se aguardaba que el recién nacido pudiera ser estabilizado. Sin embargo, el pequeño falleció cerca de las 14:00, antes de que se concretara la derivación.

Petersen dijo que, según los informes que recibió, el equipo de Neonatología y los médicos de cuidados intensivos estuvieron a cargo de la atención y evaluaron las posibilidades de traslado. Añadió que las decisiones se tomaron considerando la gravedad del cuadro y las condiciones necesarias para que el paciente pudiera llegar con vida a otro centro asistencial.

El médico también explicó que no era posible retirar a otro recién nacido de la terapia intensiva para liberar una cama. Indicó que los pacientes internados en la UCIN presentan cuadros de alta complejidad y que solo pueden pasar a cuidados intermedios o mínimos cuando su evolución clínica lo permite.

Asimismo, afirmó que la disponibilidad de camas de terapia se gestiona a través del sistema del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), que permite consultar las plazas disponibles en los distintos establecimientos. Según Petersen, el hospital de Villarrica recibe pacientes procedentes de diferentes puntos del país, lo que aumenta la demanda del servicio.

Ante la denuncia, Petersen aseguró que solicitó informes detallados a los servicios involucrados para realizar una revisión objetiva de lo sucedido. Señaló que la intención es reconstruir cada etapa de la atención y brindar a los padres las explicaciones que correspondan.

Revive el caso de Osman Eliel, ocurrido en marzo de 2025

Este último caso remite al ocurrido el 1 de marzo de 2025 en el mismo Hospital Regional de Villarrica, que les costó el cargo a altos funcionarios de Salud Pública. En aquella ocasión, el recién nacido Osman Eliel falleció tras nacer prematuramente en el mismo centro asistencial y no recibir atención oportuna en la UTI neonatal, pese a que el área había sido inaugurada diez días antes.

El 20 de febrero de 2025, el presidente Santiago Peña, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, inauguraron la UTI neonatal del Hospital Regional de Villarrica, construido por la Gobernación de Guairá por más de G. 1.300 millones.

El 26 de febrero de 2025, Osman Eliel nació prematuramente en dicho hospital y presentó signos de alerta a los 15 minutos. Necesitaba ingresar a la UTI neonatal, pero la unidad, inaugurada seis días antes, no estaba operativa por falta de equipamiento.

Pese al empeoramiento del cuadro, transcurrieron cinco horas hasta que se solicitó el traslado y otras cinco horas hasta que se concretó, debido a la falta de una ambulancia adecuada. El bebé fue derivado al Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Asunción, donde se confirmó su fallecimiento el 1 de marzo.

Un informe de la Superintendencia de Salud confirmó “fallas en todos los niveles” y la falta de atención oportuna por parte del Ministerio de Salud y las autoridades locales.

“Cortaron cabezas” para acallar críticas de la ciudadanía

La muerte del pequeño Osman Eliel causó indignación y la ciudadanía pedía “la cabeza” de la ministra. Sin embargo, la doctora Barán acalló las críticas con la destitución de varios subordinados, entre ellos, el viceministro de Salud, Santiago García; el director de Redes y Servicios, Derlis León, y el director del hospital, Cristhian Matto.

El doctor Derlis León fue “premiado” y es el actual presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Asumió en septiembre de 2026.