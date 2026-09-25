Isaías Fretes plantea una app con IA para evitar largas filas en hospitales públicos

Durante una visita sorpresa al Hospital General de San Lorenzo, conocido como Calle’i, el titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Isaías Fretes, se refirió a las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a los servicios de salud, particularmente a las largas filas que se forman en los establecimientos públicos.

Fretes sostuvo que buscará alternativas para brindar mayor comodidad a los pacientes y consideró que el actual sistema de atención debe ser revisado.

En ese sentido, mencionó como una de las posibles soluciones la implementación de una aplicación virtual que permita a los usuarios agendar sus consultas sin necesidad de realizar largas esperas presenciales.

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La propuesta contempla el uso de inteligencia artificial

El ministro señaló que la herramienta podría incorporar inteligencia artificial (IA), aunque aclaró que antes de avanzar con el proyecto deberá conocer la situación financiera del Ministerio de Salud.

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Fretes explicó que consultará con los responsables de la administración financiera de la cartera sanitaria para determinar qué recursos están disponibles y si existe la posibilidad de adquirir una herramienta de este tipo.

“Voy a hablar con el administrador, ver cómo está el desarrollo del presupuesto y, de acuerdo a ello, vamos a buscar la vuelta, pero es una necesidad porque esta larga fila es un maltrato al usuario”, sostuvo.

Fretes recordó una propuesta de US$ 1 millón

Durante sus declaraciones, el ministro recordó que cuando se desempeñaba como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) recibió una propuesta para implementar una aplicación cuyo costo rondaba US$ 1 millón.

En ese sentido, señaló que ahora deberá analizar cuánto podría costar una solución similar para el sistema de salud pública y, principalmente, si existen recursos presupuestarios para llevar adelante el proyecto.

Fretes también indicó que el Ministerio de Salud cuenta con una mayor capacidad presupuestaria que el IPS, aunque reconoció que asumió el cargo en la parte final del año fiscal, cuando una importante parte de los recursos ya se encuentra en ejecución.

“Voy a sentarme a hablar con el que administra la plata y preguntarle los recursos que tenemos. El Ministerio es más fuerte que el IPS y tiene más recursos”, declaró.

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Pediatría de Calle’i necesita más camas

El jefe del área de Pediatría del Hospital de Calle’i, doctor Hassel Jimmy Jiménez, informó que uno de los principales problemas del establecimiento es la falta de camas pediátricas.

El profesional explicó que existe una sobrecarga en este sector y planteó la posibilidad de trabajar de manera coordinada con otras instituciones para distribuir la demanda.

En ese sentido, mencionó al Hospital de Clínicas, que -según señaló- cuenta con estructura para atender a pacientes, pero presenta dificultades relacionadas con la disponibilidad de medicamentos ambulatorios, mientras que Calle’i sí dispone de estos recursos.

“Hay una sobrecarga en este sector que se podría compartir con otras instituciones”, declaró.

Terapia intensiva pediátrica: hay déficit neonatal

Respecto al área de terapia intensiva pediátrica, el jefe de Pediatría indicó que el servicio está bien diseñado y cuenta con una cantidad de camas que permitiría atender la demanda del área Central.

Sin embargo, remarcó que el Hospital de Calle’i recibe pacientes provenientes de todo el país, por lo que la demanda supera el ámbito estrictamente departamental.

Jiménez también puso el foco en la terapia intensiva neonatal y sostuvo que existe un déficit a nivel nacional en este sector.

Problemas de infraestructura afectan al Hospital de Calle’i

Por su parte, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a los problemas de infraestructura que enfrenta el Hospital de Calle’i.

Informó que se registraron inconvenientes relacionados con el incumplimiento de empresas contratadas, situación que derivó en la rescisión de contratos.

Ante este escenario, explicó que se activó un mecanismo de urgencia mediante el cual se logró culminar la estructura correspondiente al área neonatal, aunque todavía quedó pendiente la estructura destinada al sector de adultos.

Recalde señaló que, para completar los trabajos pendientes, se podría recurrir nuevamente a un mecanismo de urgencia o bien optar por un contrato abierto.

Fretes cuestiona demoras por rescisión de contratos

El ministro de Salud también se refirió a las rescisiones de contratos y sostuvo que este tipo de situaciones terminan afectando directamente a los usuarios del sistema de salud pública.

Afirmó que las interrupciones o retrasos derivados de los incumplimientos contractuales generan perjuicios para quienes dependen de los servicios hospitalarios.

Asimismo, sostuvo que los procesos de tercerización deben ser sometidos a controles y auditorías.

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Buscan descomprimir los grandes hospitales

Además de analizar una solución tecnológica para el agendamiento de consultas, el Ministerio de Salud plantea descomprimir los grandes hospitales mediante el fortalecimiento de los centros asistenciales de menor complejidad.

Fretes señaló que continuará visitando establecimientos pequeños para verificar por qué se producen las derivaciones hacia los hospitales generales y determinar qué servicios o recursos necesitan para resolver una mayor cantidad de casos.

El objetivo, según explicó, es evitar que hospitales como Calle’i concentren una demanda que podría ser atendida en otros establecimientos de la red sanitaria.