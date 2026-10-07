Sindicatos de salud emplazan por 90 días al ministro Fretes para responder a precariedades en Alto Paraná

Con algunos nombramientos y la provisión de insumos y medicamentos, además del cambio del ministro de Salud, las autoridades nacionales lograron poner paños fríos a los cuestionamientos y las huelgas de médicos. Sin embargo, los representantes de los sindicatos de trabajadores de la salud de Alto Paraná insisten en respuestas concretas para hacer frente a las precariedades del sistema sanitario.

El licenciado Javier Acosta, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Alto Paraná (Sitrasap), manifestó que el ministro Isaías Fretes habla mucho, pero que ellos necesitan acciones concretas. “Es un ministro con buen currículo y habla mucho, pero nosotros lo que necesitamos del Ministerio de Salud, en especial acá en Alto Paraná, es acción”, afirmó.

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Recordó que urge concretar la construcción del Gran Hospital del Alto Paraná, considerando la crítica situación y la sobrecarga del Hospital Regional de Ciudad del Este, que permanece prácticamente colapsado.

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“Esperamos grandes cosas, que la salud pública en Alto Paraná pueda evolucionar. Para el gran hospital ya se habló de la licitación, ya tenemos el predio, pero al final, del dicho al hecho hay mucho trecho”, expresó.

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Hasta ahora, el ministro Fretes no visitó los centros asistenciales del décimo departamento.

“Urgimos al ministro que venga a mirar nuestras instalaciones. Colocan módulos de acá para allá; nosotros necesitamos construcciones por planta, para que nuestros conciudadanos puedan encontrar lugares limpios, propicios y acogedores para ellos”, añadió.

El Hospital Regional de Ciudad del Este cuenta con graves falencias estructurales: tiene goteras en varios sectores, las paredes están llenas de moho, los pisos están deteriorados y, cuando llueve, el agua chorrea en varias salas.

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Acosta también recordó el mal estado de las ambulancias, la falta de insumos y medicamentos, entre otras precariedades.

“A las nuevas autoridades normalmente se les da 90 días, pero si no vemos mejoría con la nueva administración, obviamente no tenemos otra que salir a manifestarnos de vuelta. Nos encantaría que el ministro venga y vea la realidad para proyectar algo a corto, mediano y largo plazo”, finalizó.

Por su parte, Ángel Alberto Alfonso, del laboratorio del centro asistencial, confirmó que están recibiendo insumos y reactivos, pero señaló que todavía faltan muchas cosas. Recordó que hace 14 años no reciben un ajuste salarial y que desde el gremio ya se realizó el pedido formal al ministro Fretes.