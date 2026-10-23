Presentarán obra sobre garantías y control constitucional en Paraguay

La obra Justicia Constitucional en el Paraguay, de Juan Martín Palacios Fantilli, será presentada el lunes 26 de octubre de 2026, a las 13:30, en el salón auditorio «Dra. Serafina Dávalos» del Palacio de Justicia de la Capital, ubicado en Alonso y Testanova.

La exposición estará a cargo del jurista Diego Moreno Rodríguez-Alcalá. El libro propone un análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial de los fundamentos y mecanismos procesales del control constitucional en Paraguay, con especial atención a la supremacía de la Constitución y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.

Entre los temas desarrollados se encuentran la acción y la excepción de inconstitucionalidad, la consulta constitucional, el amparo, el hábeas data, las medidas precautorias y la acción declarativa de certeza constitucional.

La publicación también estudia la tutela colectiva y la protección de los intereses difusos, particularmente en materias como el medio ambiente, la salubridad pública, el patrimonio cultural y los derechos del consumidor.

La obra aborda, además, la reforma del Estado, la modernización del sistema judicial y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional.

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El hábeas corpus no recibe un tratamiento específico, debido a que el autor considera que su alcance y proyecciones requieren una investigación especializada.

Juan Martín Palacios Fantilli es abogado y escribano por la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Columbia del Paraguay, magíster en Derecho Privado por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia.

Se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial desde 2015 y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial, donde ejerció, entre otras funciones, la de relator de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, es docente de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional de Asunción, y coautor de las obras Manual de Mediación (2005) y Derecho del Consumidor (2019).