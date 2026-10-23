Vídeo: rescatan y liberan a pichones de Suviví en Ayolas mediante una particular estrategia

En el marco del rescate de animales debido a las inundaciones a consecuencia de la crecida de los causes hídricos debido a las lluvias ocasionadas por el Fenómeno El Niño, la Fundación SOS Ayolas continúa rescatando animales domésticos y silvestres en esa ciudad del departamento de Misiones que quedan aislados en medio del agua.

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Esta vez, fue el ingeniero ambiental José Mutti quien compartió un vídeo detallando la manera en que procedieron a liberar a 15 pichones Suvivis que fueron rescatados en conjunto con la fundación e hicieron que se reencontraran con su madre.

En el reel de casi 90 segundos, se ve cómo utilizan un megáfono para amplificar el sonido de las aves, las crías llaman a su madre. Mientras las trasladan en una camioneta, se ve cómo una Suviví adulta empieza a seguir al vehículo.

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Finalmente, los 15 pichones son liberados en una laguna. La madre baja a tierra y se produce el reencuentro mientras ella los guía de regreso a su hábitat natural.

¿Qué es un Suviví?

El “Suviví” o “Suiviví” es como se conoce en esta zona al Pato Silbón de Ala Blanca. Su nombre científico es Dendrocygna autumnalis. Se trata de una subespecie de ave migratoria muy habitual en esa zona del país y también del lado argentino.

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Su hábitat natural se relaciona con lagunas, pantanos, márgenes de ríos, campos anegados y manglares. Se lo suele observar posado en árboles, sesteando cerca de vegetación acuática, nadando y sumergido parcialmente en búsqueda de invertebrados y semillas.