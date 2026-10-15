Inundación en Ayolas: rescatan mascotas y evacúan ganado por la crecida del río Paraná

Ante el paulatino incremento del nivel de las aguas en el departamento de Misiones, personal y medios de la Prefectura Naval de Zona Ayolas intensificaron las labores de asistencia a la población civil y protección animal en las áreas declaradas en emergencia hídrica.

Durante recorridos de patrullaje fluvial realizados en el barrio San Josemí, los efectivos rescataron a cuatro perros que habían quedado aislados tras la crecida.

Luego del operativo de auxilio, dos de las mascotas fueron puestas bajo la custodia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas, mientras que los dos caninos restantes permanecen al cuidado de la sede naval local para garantizar su resguardo, alimentación y atención médica temporal.

Paralelamente a la protección de animales domésticos, las fuerzas navales ejecutaron tareas de logística y apoyo al sector productivo local.

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En la zona de Barreto Cue, se coordinó el traslado de ganado vacuno y equino a bordo de embarcaciones hacia sectores de pastura más elevados situados en el barrio Ko’eju, evitando la pérdida de animales y protegiendo el patrimonio de las familias ganaderas afectadas por la riada.

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Las labores de monitoreo, rescate y apoyo comunitario continuarán desplegándose de forma permanente mientras persista la contingencia climática en el curso del río Paraná.

Líneas de emergencia habilitadas (24 horas) son el 143 (desde telefonía Claro, Personal y Tigo) y Prefectura de Zona Ayolas: (0982) 171-324.