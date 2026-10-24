Nacionales
24 de octubre de 2026 - 14:50

Crecida del río Paraná: ¿Cuál es la zona que más preocupa al ministro de Defensa?

Cuatro niños en canoa; uno rema, otro viste camiseta oscura, otro tiene gorra naranja, y el cuarto lleva chaleco reflectante.
Evacuación de habitantes de una zona inundada del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

El ministro de Defensa Nacional comentó hoy sobre la crisis generada en el sur y este del país por la crecida del río Paraná, que inundó varias zonas ribereñas y obligó a evacuar a miles de personas. Habló de los puntos afectados que más preocupan actualmente a las autoridades.

Por ABC Color
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Este sábado, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, participó de la inauguración de mejoras edilicias recientemente implementadas en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en Asunción.

Durante la inauguración y el recorrido de las instalaciones del centro de salud castrense, el ministro González comentó sobre la situación en desarrollo en departamentos del sur y este del país que se han visto afectados por inundaciones causadas por la crecida de las aguas del río Paraná.

Las fuerzas militares han sido desplegadas en el sur y este para asistir en las tareas de evacuación y asistencia humanitaria a las miles de familias que se han visto desplazadas por el avance de las aguas.

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Óscar González en traje y corbata sostiene un micrófono, mientras una mujer escucha. Soldados uniformados se ven al fondo.
Óscar González, ministro de Defensa Nacional.

El ministro González afirmó hoy que “todo el caudal logístico y de personal de las Fuerzas Armadas” está “abocado a atender a la población” y agregó que “embarcaciones de la Armada, camiones del Ejército, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea” están “pendientes” de la situación.

La Secretaría de Emergencia Nacional afirma que unas 5.000 familias han tenido que ser evacuadas de sus hogares a causa de las inundaciones. Un gran número de ese total se encuentra refugiado en distintos albergues habilitados por municipios y gobernaciones de las zonas afectadas.

Preocupación por Cerrito

Vista aérea de Cerrito con viviendas y caminos parcialmente sumergidos por el agua, sin personas visibles.
Vista aérea de una zona inundada de la localidad de Cerrito.

Sin embargo, algunas localidades han quedado aisladas por las aguas, como es el caso de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú.

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El ministro González señaló a Cerrito como la zona que más preocupación genera a las autoridades, que estiman que unas 230 familias permanecen en esa localidad.

Agregó también que hay preocupación por la situación en Ayolas, que se ha visto especialmente afectada por la crecida y donde unas 1.000 familias tuvieron que ser evacuadas.

“No existe una zona que no sea preocupante”, agregó.