Crecida del río Paraná: ¿Cuál es la zona que más preocupa al ministro de Defensa?

Este sábado, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, participó de la inauguración de mejoras edilicias recientemente implementadas en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en Asunción.

Durante la inauguración y el recorrido de las instalaciones del centro de salud castrense, el ministro González comentó sobre la situación en desarrollo en departamentos del sur y este del país que se han visto afectados por inundaciones causadas por la crecida de las aguas del río Paraná.

Las fuerzas militares han sido desplegadas en el sur y este para asistir en las tareas de evacuación y asistencia humanitaria a las miles de familias que se han visto desplazadas por el avance de las aguas.

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El ministro González afirmó hoy que “todo el caudal logístico y de personal de las Fuerzas Armadas” está “abocado a atender a la población” y agregó que “embarcaciones de la Armada, camiones del Ejército, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea” están “pendientes” de la situación.

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La Secretaría de Emergencia Nacional afirma que unas 5.000 familias han tenido que ser evacuadas de sus hogares a causa de las inundaciones. Un gran número de ese total se encuentra refugiado en distintos albergues habilitados por municipios y gobernaciones de las zonas afectadas.

Preocupación por Cerrito

Sin embargo, algunas localidades han quedado aisladas por las aguas, como es el caso de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú.

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El ministro González señaló a Cerrito como la zona que más preocupación genera a las autoridades, que estiman que unas 230 familias permanecen en esa localidad.

Agregó también que hay preocupación por la situación en Ayolas, que se ha visto especialmente afectada por la crecida y donde unas 1.000 familias tuvieron que ser evacuadas.

“No existe una zona que no sea preocupante”, agregó.