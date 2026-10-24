Juez favorece con prisión domiciliaria a narco condenado a 16 años de cárcel

El juez de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Carlos Luis Mendoza Peña otorgó la prisión domiciliaria, por 90 días, para el narcotraficante Atilano Arteta Aponte, quien cumple una condena a 16 años de cárcel, dictada en juicio el 18 de diciembre de 2023, y que será compurgada en su totalidad recién en fecha 14 de junio de 2035.

El magistrado hizo lugar al incidente planteado por la defensa tras evaluar de manera integral las condiciones físicas y los antecedentes médicos del recluso y considerar, primordialmente, el estado de salud de Arteta Aponte, quien padece una lesión abdominal posquirúrgica crónica con supuración persistente desde su intervención en el año 2023.

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Mendoza Peña resalta en el Auto Interlocutorio N° 274, dictado este viernes 23 de octubre, que los dictámenes médicos elaborados por la junta médica confirmaron que el cuadro de salud actual de Arteta no corresponde a un proceso normal de cicatrización y requiere un seguimiento quirúrgico y clínico constante.

Asimismo, el magistrado consideró la edad del condenado, quien tiene 64 años; y señala en su resolución que la sumatoria de las afecciones que padece el reo encuadra jurídicamente dentro del supuesto de enfermedad grave contemplado en el artículo 239 del Código de Ejecución Penal.

“La medida se dispone mientras subsista la necesidad sanitaria que la justifica, hasta que se verifique la curación de la lesión abdominal o una mejoría suficiente que permita continuar el tratamiento de manera segura en el régimen penitenciario que corresponda. No queda supeditada a la desaparición de todas las enfermedades crónicas”, remarca el juez Carlos Mendoza en el A.I N° 274.

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Fiscalía se opuso a prisión domiciliaria de narco

En la resolución se resalta que el Ministerio Público se opuso al incidente de prisión domiciliaria planteado por la Abg. Zully Rocío Osorio, defensora de Atilano Arteta, con el argumento que la sola existencia de patologías o resultados laboratoriales alterados no son suficientes para sustituir el régimen penitenciario.

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Sin embargo, la Fiscalía reconoció en su dictamen el derecho constitucional a la salud y admitió que el condenado requería un plan asistencial coordinado, curaciones y evaluaciones externas.

Atendiendo el pedido de la representante de Arteta y la postura del Ministerio Público el juez de Ejecución Carlos Mendoza resolvió conformar una junta médica forense multidisciplinaria, con la participación de profesionales del Poder Judicial, el Ministerio Público y un perito de la defensa.

El informe de la junta médica concluyó que, si bien el recluso conservaba autonomía funcional, requería de un entorno adecuado para evitar complicaciones infecciosas y asegurar el acceso a especialistas.

Arteta utilizará tobillera electrónica

A fin de asegurar que el narcotraficante Atilano Arteta siga cumpliendo su condena a 16 años de cárcel, el juez de Ejecución Carlos Mendoza ordenó que el cumplimiento de la prisión domiciliaria utilizando una tobillera electrónica. El costo del dispositivo de control será abonado por el recluso, según resalta la resolución judicial.

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En la resolución Mendoza advierte a Atilano Arteta que la violación grave de las restricciones ocasionaría la revocación inmediata de la prisión domiciliaria. Agrega al respecto que las alertas deberán verificarse e informarse inmediatamente.

Adicionalmente, el juzgado de Ejecución a cargo de la causa estableció la obligación de presentar un plan asistencial concreto y fijó revisiones médicas y socioambientales obligatorias, cada noventa días, a fin de evaluar la continuidad de la medida dictada.

Condenado junto a sus hijos por carga de 457 kilos de cocaína

Por Sentencia Definitiva N° 581 de fecha 18 de diciembre de 2023, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por la jueza Alba González (actualmente jubilada), Dina Marchuk y Gloria Hermosa, condenó a Atilano Arteta Aponte a 16 años de cárcel por el tráfico de 457 kilos de cocaína.

También fueron condenados a 12 años de cárcel los hijos del principal sentenciado: Cristian Daniel, Rolando David y Derlis Michel, quienes junto a su padre integraban el clan Arteta.

De acuerdo con lo probado en juicio por el entonces fiscal antidrogas Osmar Segovia (actualmente camarista), Atilano Artega era el que impartía las instrucciones que tenían que cumplir los demás miembros de su familia e integrantes del grupo criminal, para recibir la carga de cocaína proveniente de Bolivia.

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La presente causa inició con la incautación de un cargamento de 457 kilos de cocaína, en junio de 2019, en el marco de la Operación Pescador, que estuvo a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional y Ministerio Público.