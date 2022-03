Cámara rechaza apelación y procesados por tráfico afrontarán juicio oral

Están procesados Atilano Arteta Aponte, Cristian Daniel Arteta Marín, Rolando David Arteta Marín, Derlis Michel Arteta Marín, David Villalba Báez, Marcelo Raymón Díaz Báez, Darwin Fleitas Benítez y Rodrigo Alfredo Cabezas Vargas, por la supuesta comisión de los hechos punibles de tráfico, tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

Los mismos serían integrantes de una red narco internacional, de la que el 12 de junio de 2019 fueron capturados todos ellos al tiempo de que se incautaron 457 kilos de cocaína en el inmueble rural “Vaka Retâ”, ubicado en la Colonia Cadete Pastor Pando, de Presidente Hayes. El operativo se denominó “Pescador” y estuvo encabezado por el entonces fiscal Hugo Volpe, junto con agentes de la SIU-Senad.

El juez penal de garantías N° 5 Mirko Valinotti, a través del AI N° 1114 de fecha 23 de julio de 2021, resolvió no hacer lugar a varios incidentes planteados por las defensas de los procesados -el principal de ellos fue la nulidad de la acusación- y en consecuencia admitió la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, además de ordenar la apertura de juicio oral y público para los acusados.

Ante tal resolución, el abogado Hugo Mauricio Páez Acuña, defensor de Atilano Arteta, Cristian Arteta, Rolando Arteta, Derlis Arteta y David Villalba, interpuso un recurso de apelación general que fue rechazado con los votos de los camaristas José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete. El magistrado Cristóbal Sánchez, discrepó con sus colegas.

Opiniones de los camaristas

El magistrado Agustín Lovera Cañete opinó sobre el recurso planteado que “en este orden de ideas, se deduce que el recurso no cumple a cabalidad con el presupuesto de admisibilidad, en atención a que la resolución apelada es la que ordena la apertura de juicio oral, siendo esta la principal cuestión resuelta”.

Añadió posteriormente “entonces, al no ser una resolución no afectable a dicho recurso, no corresponde estudiar la cuestión a fondo planteada”

El otro integrante de la Cámara de Apelaciones, José Waldir, se allanó a la opinión de su colega.

En cambio el camarista Cristóbal Sánchez expresó como opinión que “si bien el artículo 461, última parte del CPP claramente dispone que el auto de apertura a juicio oral y público es inapelable [...] y teniendo en cuenta que en el Auto de Apertura de juicio oral también se resuelven incidentes, considera que estos no pueden quedar encubiertos dentro de la inapelabilidad del Auto de Apertura”.

Sin embargo, “en cuanto al estudio de procedencia del recurso, considero que resulta innecesario, pues por mayoría ya se dispuso la inadmisibilidad del mismo”.

La Operación Pescador

El 15 de febrero del 2019 la Fiscalía tomó conocimiento a través de una nota enviada desde la Unidad Sensitiva de Inteligencia (SIU) de la SENAD, relacionados a una supuesta organización criminal, cuyos miembros serían de nacionalidad colombiana y paraguaya, se estarían dedicando al tráfico internacional de cocaína.

La acusación revela que por medio de investigaciones técnicas realizadas surgieron datos de que Atilano Arteta sería el líder de la organización criminal y principal objetivo de la pesquisa, quien habría estado llevando a cabo el tráfico de drogas, usando pistas de aterrizaje clandestinas del Chaco paraguayo y sur del país.

Quién era quién en el esquema

Así, Arteta supuestamente coordinaba la recepción y el reabastecimiento de aeronaves que transportan las cargas de cocaína, y que ingresaban a Paraguay desde algún país productor de la región, según se informó desde el Ministerio Público.

Por su parte, Cristian Arteta (hijo de Atilano), sería el operador logístico y encargado de recibir el pago por el reabastecimiento del combustible de las aeronaves. Mientras que su hermano Rolando, realizaba supuestamente la búsqueda y localización de posibles pistas clandestinas potables para la organización investigada.

En cuanto a Derlis Arteta, también hijo de Atilano, habría sido el coordinador de la recepción y reabastecimiento de aeronaves, quien junto con Rolando tendrían activa participación con las pistas clandestinas.

Marcelo Raymón Díaz Vélez, alias “Pescador”, sería el nexo principal entre la familia Arteta y los dueños de las cargas ilícitas entrantes a territorio nacional. Darwin Fleitas, supuestamente era el hombre de confianza del colombiano quien lo habría acompañado en todas las negociaciones, se encontraría al tanto de todas las actividades ilícitas del grupo.

Mientras que el boliviano Rodrigo Cabezas, sería el piloto encargado de transportar vía aérea las sustancias ilícitas desde Bolivia a Paraguay y David Villalba, el encargado de habilitar la pista de aterrizaje, empleado de la Estancia ubicada en la ciudad de Presidente Hayes.

Finalmente, David Villalba, sería el encargado de habilitar la pista de aterrizaje y se desempeñaba como empleado de la Estancia.