Bioquímicos de Guairá se suman a huelga nacional y anuncian paro en 10 servicios de salud.

Bioquímicos de diez establecimientos sanitarios del departamento de Guairá se adherirán a la huelga nacional convocada para los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de octubre. La medida busca presionar al Ministerio de Salud Pública para que atienda una serie de reivindicaciones relacionadas con la provisión de insumos, las condiciones laborales y la remuneración de los profesionales.

La convocatoria incluye al Hospital Regional de Villarrica, el Hospital Distrital de Independencia y los centros de salud de Mauricio José Troche, José Ignacio Iturbe, Paso Yobái, Natalicio Talavera y San Salvador.

También se sumarán los servicios del Policlínico San Miguel y las Unidades de Salud de la Familia (USF) de Mbocayaty y Yataity. Según los datos proporcionados por el secto

---------------------------------------------------------------------------------r, la medida afectará a laboratorios dependientes del Ministerio de Salud en distintos puntos del departamento.

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A nivel nacional, unos 175 laboratorios se encuentran adheridos a la huelga, que tendrá una duración de tres días y responde a reclamos que, según los profesionales, continúan sin una solución.

Uno de los principales pedidos es la provisión regular de reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios. Los bioquímicos sostienen que la falta de estos materiales limita la realización de análisis clínicos y dificulta brindar respuestas oportunas a los pacientes que acuden a los servicios públicos.

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Otro de los reclamos apunta a la incorporación de más profesionales y a la regularización de las condiciones de contratación. El sector señala que varios establecimientos sanitarios funcionan con una cantidad insuficiente de bioquímicos, quienes deben asumir múltiples responsabilidades para garantizar la atención.

Como ejemplo de esta situación, mencionan el caso de Ñumi, donde el servicio cuenta con un profesional contratado por el Consejo de Salud y no directamente por el Ministerio de Salud Pública.

En Paso Yobái, de acuerdo con los datos del sector, dos bioquímicas llevan ocho años trabajando bajo contrato del Ministerio de Salud. En Mauricio José Troche, en tanto, prestan servicios dos profesionales: uno contratado desde hace seis años y otro nombrado por la cartera sanitaria.

Los bioquímicos también denuncian que, en distintos establecimientos, los profesionales deben cumplir funciones adicionales, incluidas tareas administrativas y jefaturas, sin recibir una remuneración específica por esas responsabilidades.

La falta de nombramientos constituye otro de los ejes de la protesta. Según las cifras proporcionadas por el sector, el Ministerio de Salud cuenta con 1.554 bioquímicos activos, de los cuales 788 trabajan bajo contrato, lo que representa poco más de la mitad del plantel.

A esto se suma el reclamo de un reajuste salarial. Los profesionales sostienen que sus remuneraciones no registran un aumento desde hace 14 años y que el poder adquisitivo se redujo considerablemente frente al salario mínimo vigente.

De acuerdo con el planteamiento del sector, en 2012 el salario de un bioquímico equivalía a unos 3,2 salarios mínimos, mientras que actualmente representa aproximadamente 1,3. Los trabajadores estiman que la pérdida de poder adquisitivo ronda el 77% y aclaran que el pedido es de reajuste salarial, no simplemente de un aumento.