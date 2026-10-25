Pórtico de identidad: la obra turística en la Laguna Punta Porã de Pedro Juan Caballero

En el marco de la ejecución del proyecto de revitalización de la Laguna Punta Porã, denominado “Donde nace todo”, un pórtico con la inscripción “Pedro Juan Caballero”, en alusión al nombre de la capital de Amambay, fue instalado en el sitio histórico de esta ciudad.

El trabajo fue impulsado en el segundo semestre de este año por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, administrada actualmente por Ever Salinas (PLRA), por iniciativa del ideólogo del proyecto, el artista visual pedrojuanino, José Asunción Quevedo Allende.

“Queremos que este espacio sea para que la gente sienta varias emociones como la de tomar hermosas fotos ‘instagrameables’ , que se usan mucho ahora”, expresó Quevedo Allende y destacó el aporte de Rubén Sykora con el mosaiquismo y de Nico Ozuna con el muelle.

Detalles de la obra

El pórtico de identidad que será inaugurado oficialmente el próximo 31 de octubre, lleva en la parte superior la inscripción del nombre de la ciudad de Pedro Juan Caballero, elaborada con letras corpóreas de madera.

En el piso, fue elaborado un mosaico, diseñado por el artista Rubén Sykora, con los colores azul, verde, rojo y anaranjado, en alusión a la bandera de la ciudad y 14 estrellas que representan la cantidad de barrios de la capital de Amambay.

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Un muelle de madera y un mirador

La obra paisajística también incluye un muelle de madera de 30 metros y un mirador, construidos sobre el espejo de agua, por el artesano pedrojuanino Nicolás Ozuna, quien detalló que las especies de madera utilizadas son de Urunde’y, kurupa’y, peroba, timbo y eucalipto tratado.

Laguna Punta Porã, “donde nace todo”

La denominación del proyecto “Donde nace todo”, está inspirada en la consideración de la Laguna Punta Porã como cuna fundacional de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

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Según los historiadores, los primeros pobladores de la región fronteriza entre Pedro Juan Caballero y Punta Porã, Brasil, consideradas “ciudades gemelas”, se establecieron a orillas de la Laguna Punta Porã, a fines del siglo XIX.