Exdirector de la Senad sufre nuevo revés en proceso por presunta corrupción

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el hábeas corpus preventivo planteado por el exdirector de Inteligencia de la Senad Mauro Ruiz Díaz Vallejos, procesado por presunto enriquecimiento ilícito como autor y coautor; lavado de activos, como autor y coautor; y producción de documentos no auténticos, en calidad de autor.

Al plantear la garantía constitucional, el exagente antidrogas fundamentó que existen circunstancias objetivas que amenazan su seguridad personal y que requieren inmediata rectificación del proceso abierto en su contra, en atención a que, según afirma, ya prescribió el plazo para la apertura de la causa penal.

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Sobre el punto, Ruiz Díaz agregó que si bien actualmente no está con prisión preventiva, “existe una amenaza jurídica real, actual y susceptible de proyectarse arbitrariamente sobre su libertad y seguridad personal”, según resalta parte del escrito de hábeas corpus que planteó.

Sin embargo, los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal, concluyeron que no existe un peligro inminente de privación ilegítima de libertad, puesto que el máximo tribunal verificó la ausencia de circunstancia alguna para sostener que Ruiz Díaz será encarcelado ilegalmente.

Llamativos movimientos en cuentas del exdirector de la Senad

La fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla afirma en la imputación que el exdirector de la Senad Mauro Ruiz Díaz, funcionario desde el 2006, y Andrea Martí, funcionaria desde el 2015, estuvieron unidos en matrimonio hasta mayo de 2022 y su comunidad de bienes fue disuelta en diciembre de 2021.

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Al respecto, el Ministerio Público detalla que, entre enero de 2015 a diciembre de 2025, Mauro Ruiz Díaz y Andrea Martí habrían acumulado ingresos provenientes de sus salarios, sin registrar egresos relevantes; pero desde el 2021, habrían realizado una serie de adquisiciones sin recurrir a préstamos ni movilizar sus ahorros acumulados de sus salarios.

Bobadilla puntualiza además que Mauro Ruiz Díaz tenía saldos finales e iniciales mensuales desproporcionados en su caja de ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF), en la cual se depositaba mensualmente su salario de la Senad. Cabe señalarse que él cobraba un salario promedio neto de G. 10.603.343 (2020), G. 14.463.361 (2021), G. 15.662.420 (2022) y G. 13.389.896 (2023).

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Al respecto detalla la imputación que Ruiz Díaz tenía un máximo de G. 49.922.328 a diciembre de 2020; que para diciembre de 2021 trepó a G. 91.592.771; en tanto que para diciembre del año 2022 el monto en su cuenta ascendió a G. 223.471.392; y para el mes de diciembre del año 2023 la suma se incrementó hasta G. 313.770.339.

Fiscalía también resalta saldos en cuentas del exagente

El Ministerio Público señala que en otra cuenta financiera, en la Cooperativa Universitaria, Ruiz Díaz mantuvo un saldo promedio de G. 1.527.762 hasta diciembre de 2019; así como G. 14.017.146 para diciembre de 2020; mientras que la suma fue de G. 50.348.486 en diciembre de 2021; para diciembre del 2022, la suma fue de G. 166.039.952; y en diciembre del 2023, la suma sufrió una variación y quedó en G. 112.623.985.

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Otro aspecto que llamó la atención a la Fiscalía es que, en su cuenta del Banco Continental, Mauro Ruiz Díaz realizó movimientos de dinero de importancia a través de depósitos de sumas elevadas que, entre noviembre del 2022 y enero del 2025, totalizaron la suma de G. 188.228.250.

Por su parte la imputada y exesposa de Ruiz Díaz, Andrea Martí, tenía saldos finales e iniciales mensuales, también desproporcionados, de acuerdo con lo detallado en el acta de imputación presentada por la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla.

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En su caja de ahorro de BNF llegó a tener un máximo de G. 43.462.732 hasta diciembre del 2020: un monto de G. 87.762.009 a diciembre del 2021; G. 118.256.303 a diciembre del 2022 y G. 182.631.349 a diciembre del 2023, teniendo en cuenta que su salario promedio neto mensual era de G. 9.009.538 (2020), G. 9.453.749 (2021), G. 10.386.574 (2022) y G. 11.904.601 (2023).