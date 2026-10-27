Alerta por ciberestafas: ¿Cómo saber si hackearon tu WhatsApp y qué hacer?

En comunicación con ABC Color, el especialista en ciberseguridad Miguel Gaspar analizó las alertas emitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) sobre el robo de cuentas de WhatsApp. Aclaró que, según sus investigaciones, los casos en el país están vinculados a la duplicación fraudulenta de chips, ingeniería social y otros métodos de recuperación.

Desde el Mitic señalaron que tácticas como el buzón de voz se usan para obtener códigos de verificación y acceder a datos personales. Sin embargo, Gaspar apuntó que ese mecanismo pudo funcionar en el pasado, pero que las condiciones actuales de las telefónicas paraguayas impiden que terceros accedan libremente a los mensajes de voz.

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“Eso ya está descartado”, afirmó el especialista, tras comunicarse con representantes de las compañías telefónicas para verificar el servicio y aseguró que el acceso al buzón está protegido y su uso depende de la configuración de seguridad de cada línea.

El SIM swapping y los riesgos del SMS

Por otro lado, Gaspar señaló que uno de los métodos reales detectados es el SIM swapping, que consiste en conseguir un nuevo chip asociado al número de la víctima mediante engaños o complicidad interna en la telefónica.

Al activarse el número en otro chip, la víctima pierde la señal y la capacidad de comunicarse. Los atacantes aprovechan esto para solicitar códigos de recuperación de WhatsApp y otras plataformas vinculadas.

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“Por eso es una buena práctica no recuperar cuentas al SMS”, recomendó Gaspar. El especialista aconsejó vincular las cuentas a un correo electrónico seguro y proteger dicho acceso.

Recomendaciones ante un eventual hackeo

Si la cuenta fue vulnerada, Gaspar recomendó realizar la denuncia policial, reportar el caso a WhatsApp adjuntando la denuncia y reinstalar la aplicación oficial. Advirtió que la recuperación está sujeta a los plazos de la plataforma y no es inmediata.

Como prevención, insistió en activar la autenticación de dos factores: “Lo mejor es instalar el doble factor de autenticación”, sostuvo. También sugirió usar passkeys (llaves de acceso con huella o reconocimiento facial).

Cómo saber si hackearon tu WhatsApp y qué hacer

Desde el Mitic señalan que identificar este tipo de hackeos a tiempo es clave para minimizar los daños y evitar que los estafadores utilicen nuestra identidad con fines maliciosos.

Cierre de sesión e ingresos no autorizados: Entre las señales más comunes de que nuestra cuenta fue vulnerada se encuentran el cierre repentino de sesión en la aplicación con un aviso de que el número fue registrado en otro teléfono, o bien la aparición de sesiones desconocidas al revisar la sección de dispositivos vinculados.

Mensajes a contactos y cambios de perfil: Asimismo, otra alerta evidente ocurre cuando familiares, compañeros de trabajo o amigos comienzan a recibir mensajes extraños desde nuestro número pidiendo dinero o favores económicos urgentes. A esto se le suman modificaciones repentinas en la foto de perfil o en la información personal que el usuario nunca autorizó ni realizó.

Medidas de seguridad recomendadas

Para blindar la cuenta ante este tipo de ataques cibernéticos, los expertos recomiendan aplicar dos medidas de seguridad inmediatas y muy sencillas

Verificación en dos pasos: Activar la verificación en dos pasos dentro de los ajustes de la aplicación, creando un PIN personal de seis dígitos que será indispensable al intentar registrar el número en cualquier otro aparato.

Gestión del buzón de voz: Modificar la contraseña genérica del buzón de voz o, en su defecto, comunicarse con la operadora telefónica para solicitar la desactivación total del servicio si no se le da uso cotidiano".

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Pasos rápidos para recuperar el acceso si ya fuiste víctima

Si lamentablemente ya fuiste víctima de este hackeo y los delincuentes tomaron el control, es vital “mantener la calma y actuar con rapidez para cortar el acceso de los intrusos”:

Nuevo registro con código: Lo primero que se debe hacer es volver a registrar el número de teléfono en la aplicación oficial solicitando un nuevo código de verificación por mensaje de texto, lo cual desconectará de forma automática al atacante.

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Plazo de espera por PIN: “En caso de que el estafador ya haya configurado un PIN de seguridad propio, la plataforma te pedirá esperar un plazo de siete días para recuperar el acceso de manera segura”, detallan los especialistas en ciberseguridad.

Aviso al entorno: Mientras tanto, es de suma importancia avisar de inmediato a los contactos a través de llamadas telefónicas u otras redes sociales para advertirles sobre el hackeo y evitar que caigan en estafas económicas en tu nombre.

Por último, se recuerda que el cuidado de nuestras contraseñas son las mejores herramientas para navegar seguros, agregando que “revisar periódicamente la configuración de privacidad de los dispositivos y mantener informados a nuestros familiares ayuda a construir una red de contacto mucho más segura frente a las constantes amenazas del mundo digital”.