Piden más bioquímicos en Amambay y mejores condiciones laborales durante adhesión a huelga nacional

Los bioquímicos al servicio del sistema de salud pública en Amambay se concentraron frente al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde exhibieron pancartas en alusión a sus reclamos entre los que resalta el pedido de un reajuste salarial.

En Amambay, además de la mejora salarial, piden la desprecarización de varios de los profesionales. “De los 34 bioquímicos en el Departamento, solo 12 son nombrados”, dijo en ese sentido la doctora Carmen Barreto, referente sindical del sector.

La misma también señaló que debido a la insuficiencia en cuanto a insumos en los laboratorios que operan en el sistema a nivel local, los profesionales se ven obligados a ajustar y limitar el servicio.

Suspenden atención a pacientes ambulatorios

La doctora Carmen Barreto indicó que en el marco de la adhesión de los profesionales a la huelga nacional que se extiende hasta el 28 de octubre, se suspenden las tomas de muestras a los pacientes ambulatorios y solo se realizan determinaciones en casos de urgencia.

“Se realizan la toma de muestra y las determinaciones en los casos de pacientes que están en urgencias y los internados, se suspende el servicio para los pacientes ambulatorios”, explicó Barreto.

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Para este miércoles anunció una marcha desde la 8:00, que tendrá como punto de partida la Laguna Punta Porã, de la capital de Amambay.