Últimos días para acceder a descuentos en impuestos en la Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción ingresa a la recta final del periodo de beneficios fiscales dirigido a los contribuyentes de la capital, recordando que quedan solo cuatro días para ponerse al día con los tributos municipales bajo condiciones especiales que vencen el próximo 31 de octubre.

Entre las facilidades vigentes de la campaña municipal se destaca la exoneración del 100% de multas y recargos por pago al contado en cuotas vencidas y a vencer, abarcando a todos los planes de fraccionamientos que incluyan el año vigente.

Asimismo, aquellos contribuyentes que abonen al contado sus impuestos y tasas especiales adeudando únicamente el periodo 2026 contarán con un 10% de descuento.

Para quienes opten por regularizar mediante planes de pago fraccionados, la comuna ofrece un esquema con entrega inicial del 20% y el saldo hasta en 5 cuotas, otorgando la exoneración del 100% en multas e intereses.

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El beneficio incluye gestiones para cementerios municipales y presentación de balances.

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Los trámites y pagos pueden ser realizados de 07:00 a 16:00 tanto en la sede central como en los distintos centros municipales y bocas de cobranza distribuidas en la ciudad.

Entre las bocas de cobranza habilitada se encuentran: