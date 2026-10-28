Buscan a adolescente con síndrome de Down desaparecido en el Bañado Sur

La Policía Nacional y familiares de Freddy Caballero Colmán iniciaron una desesperada búsqueda tras confirmarse la desaparición del adolescente con síndrome de Down.

El joven fue visto por última vez este martes, alrededor de las 06:00 horas, cuando abandonó su domicilio situado en el barrio Bañado Sur de la capital para concurrir a su jornada escolar, de la cual no retornó.

De acuerdo con los primeros datos recabados por el entorno familiar, la principal hipótesis indica que el joven pudo haber abordado un ómnibus de la Línea 6 y descendido en algún punto del trayecto que realiza esta empresa de transporte público.

Contactos para brindar información

Ante esta situación de emergencia, la familia apela a la solidaridad de la población para aportar cualquier dato certero que permita ubicarlo. Las personas que posean información relevante sobre su paradero pueden comunicarse de manera inmediata con su madre, Irma Caballero, al teléfono (0984) 049-691, o con la allegada a la familia Elisa Barrios, al número (0971) 168-908, así como también al sistema 911 de la Policía Nacional.