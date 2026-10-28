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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 17:43

Dakovo: rechazan incidentes y sigue juicio por supuesto tráfico de armas

Mujer en blusa morada y otra en blusa azul conversan con un hombre en traje oscuro. Fondo con audiencia formal y bandera nacional.
Juicio del caso Dakovo, por supuesto tráfico de armas, está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.Gentileza CSJ

El juicio oral y público a los cinco acusados por supuesto tráfico de armas derivado de la megaoperación Dakovo continuó hoy, con la resolución de los primeros incidentes. Tres militares y dos civiles son los acusados en este caso, iniciado en diciembre de 2023.

Por ABC Color
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Los acusados por supuesto tráfico de armas en el caso Dakovo son tres ex altos jefes militares, un comerciante y un exfuncionario de la empresa International Auto Supply (IAS), del argentino Diego Dirisio. El juzgamiento está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Dina Marchuk e integrado por María Luz Martínez y Federico Rojas.

Los militares son el Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, el Gral. (S.R.) Arturo Javier González Ocampo, el Gral. (S.R.), Jorge Antonio Orué Roa, todos de la Fuerza Aérea. La lista sigue con el comerciante Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, este último exfuncionario de IAS.

Interacción entre hombre de traje negro y corbata roja, mujer rubia y hombre de chaqueta azul claro en un ambiente tribunal.
Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, exfuncionario de IAS, es uno de los acusados en el caso Dakovo.

La abogada Raquel Talavera, defensora de Fines, explicó que el juicio se inició a comienzos del mes y hoy, el colegiado concluyó el estudio de las reposiciones presentadas con relación a los incidentes presentados en la primera jornada de la audiencia.

Lea más: Dakovo: cinco supuestos traficantes de armas afrontarán juicio

En aquella oportunidad, el Tribunal descartó distintos incidentes, siendo el principal de ellos el de nulidad de la acusación presentada por la Fiscalía. Por otro lado, se admitió la inclusión de la documentación relacionada al expediente tramitado en Brasil, que será requerido a la justicia del vecino país vía Cancillería.

Concluida esta etapa, el Tribunal de Sentencia dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de noviembre, con la presentación de los alegatos iniciales.

La acusación por supuesto tráfico de armas y otros delitos

La acusación, que está a cargo de los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Luis Said., es por los supuestos hechos punibles tipificados en el artículo 98 - tráfico de armas y artículo 99 - hechos punibles conexos, por la Ley N° 4036/2010 de Armas (hoy derogada por la Ley N° 7411/2024) y también por el artículo 239 - asociación criminal, del Código Penal.

Lea más: Caso Dakovo: Fiscalía ratifica pedido de juicio para organización que traficaba armas

De acuerdo con la teoría fáctica de la Fiscalía, el esquema delictivo conformado por los acusados consistió en la importación legal de armas, que luego eran adquiridas por personas y empresas que, simulaban ser propietarias, pero en realidad, eran prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

Armas de Dakovo iban a parar al Comando Vermelho y PCC

El esquema delictivo descripto en las 140 páginas de la acusación consistió en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas y empresas que simulaban ser propietarias, pero en realidad, actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.

Conferencia de prensa en la Senad sobre las Armas incautadas en el operativo Dakovo. Judiciales Virgilio Vera 06-12-2023
Conferencia de prensa en la Senad sobre las Armas incautadas en el operativo Dakovo. Judiciales Virgilio Vera 06-12-2023

Una vez en posesión de las armas, estas eran entregadas a personas que se encargaban de realizar el borrado del serial para evitar su trazabilidad en caso de que sean incautadas, en locales ubicados tanto en Ciudad del Este como en ciudades del departamento Central.

Lea más: Dakovo: PCC y Comando Vemelho se surtían de armas enviadas desde Paraguay

“Posteriormente, se realizaba el traslado de las armas con serial borrado hasta zonas fronterizas para su entrega a los verdaderos adquirentes, miembros de organizaciones criminales como el Comando Vermelho o el Primer Comando da Capital (PCC). El principal objetivo era realizar transferencias de dinero a Estados Unidos a través de un ciudadano paraguayo que reside allí, por lo que las autoridades de dicho país resolvieron la apertura de una causa respecto a ello”, señala la acusación.

La investigación a Dirisio salió a luz tras la megaoperación “Dakovo” contra el tráfico de armas, que se desarrolló el 5 de diciembrede 2023 e involucró a 19 agentes fiscales junto con agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes encabezaron allanamientos en Central y Alto Paraná. También se realizaron intervenciones simultáneas en Brasil y Estados Unidos.

Operativo Dakovo
Bienes incautados en el Operativo Dakovo

En Paraguay fueron abiertos dos procesos, uno por tráfico ilícito y otros delitos que ahora es objeto de juicio oral y público. El otro tuvo relación con el pedido de extradición al Brasil de 10 personas, entre ellos militares paraguayos.

IAS tiene su sede en Asunción y su presidente, Diego Dirisio, se encontraba radicado en nuestro país desde 2003. El extranjero y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi, fueron detenidos en febrero de 2024 en Córdoba, Argentina, donde afrontan un proceso de extradición al Brasil.

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