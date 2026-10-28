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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 14:24

PJC: piden insumos “para todo el año” y critican al ministro Fretes durante marcha de bioquímicos

Marcha de bioquímicos en la ciudad de Pedro Juan Caballero en tercer día de la huelga nacional.
Marcha de bioquímicos en la ciudad de Pedro Juan Caballero en tercer día de la huelga nacional.Eder Rivas

Bioquímicos de Pedro Juan Caballero, marcharon por las calles de la ciudad en el tercer día de la huelga nacional. Pidieron más insumos y criticaron al ministro de salud.

Por Eder Rivas
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La movilización de bioquímicos de Pedro Juan Caballero, tuvo como punto de concentración y partida, la Laguna Punta Porã, desde donde marcharon por varias calles hasta llegar al Hospital Regional de Salud Pública.

Durante el evento, volvieron a exteriorizar sus reclamos, enfatizando el “salario digno”, además de hacer efectiva la desprecarización laboral, bonificación por insalubridad, entre otros ítems.

Bioquímicos se reúnen en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.
Bioquímicos se reúnen en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.

Piden insumos y reactivos “para todo el año”

Carmen Barreto, referente gremial de los bioquímicos, dijo que en los laboratorios públicos locales, se necesitan más reactivos y más insumos para que alcancen todo el año.

“Lo que nos presupuestan y envían solo alcanza para 6 a 7 meses y los pacientes tienen que gastar de su bolsillo o hacer vaquita para ir al sector privado a hacerse sus análisis”, expresó Barreto.

Manifestación de bioquímicos, frente al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
Manifestación de bioquímicos, frente al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Critican al ministro de salud

En una parte de su alocución, la doctora Carmen Barreto, expresó la indignación de los bioquímicos contra el ministro de salud, doctor Isaías Fretes, quien les habría dicho que llegaron tarde, en alusión a sus reivindicaciones.

Es una burla lo del ministro, no hay predisposición de su parte; es Él quien debería estar peleando con nosotros allá en el Congreso, por nuestro presupuesto”, manifestó Barreto.

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