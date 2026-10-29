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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 20:19

Anuncian segunda edición del Festival Laguna Viva en Pedro Juan Caballero

Preparativos para la segunda edición del Festival Laguna Viva en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.
Preparativos para la segunda edición del Festival Laguna Viva en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

La Municipalidad de Pedro Juan Caballero anunció para este fin de semana la segunda edición del Festival Laguna Viva, que reunirá a artistas y emprendedores de la zona.

Por Eder Rivas
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La segunda edición del Festival denominado “Laguna Viva”, se realizará los días sábado 31 de octubre y domingo 01 de noviembre, en el predio de la Laguna Punta Porã, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El encuentro artístico, cultural y gastronómico, se realizará en el marco de las celebraciones por el 127° aniversario de la capital del Departamento de Amambay, y reunirá a artistas locales y nacionales que actuarán durante las jornadas nocturnas.

Asimismo, desde las 18:00 del sábado 31 y durante todo el día domingo 01 de noviembre, unos 80 emprendedores gastronómicos y de artesanía, de esta ciudad y la de Ponta Porã, Brasil, pondrán a la venta sus productos, según anunciaron los responsables.

Una importante cantidad de personas asistieron a la primera edición de "Laguna Viva", en Pedro Juan Caballero.
Una importante cantidad de personas asistieron a la primera edición de "Laguna Viva", en Pedro Juan Caballero.

Espacio dedicado a las familias

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ever Salinas (PLRA), indicó que teniendo en cuenta que la primera edición del festival fue un éxito, tomó la decisión de volver a realizar el evento.

Lea más: Pórtico de identidad: la obra turística en la Laguna Punta Porã de Pedro Juan Caballero

El jefe comunal destacó que con este encuentro de acceso libre y gratuito, se busca promover la creación de espacios destinados a las familias de la frontera ya que está dirigido a todas las edades.

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