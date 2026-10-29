Anuncian segunda edición del Festival Laguna Viva en Pedro Juan Caballero

La segunda edición del Festival denominado “Laguna Viva”, se realizará los días sábado 31 de octubre y domingo 01 de noviembre, en el predio de la Laguna Punta Porã, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El encuentro artístico, cultural y gastronómico, se realizará en el marco de las celebraciones por el 127° aniversario de la capital del Departamento de Amambay, y reunirá a artistas locales y nacionales que actuarán durante las jornadas nocturnas.

Asimismo, desde las 18:00 del sábado 31 y durante todo el día domingo 01 de noviembre, unos 80 emprendedores gastronómicos y de artesanía, de esta ciudad y la de Ponta Porã, Brasil, pondrán a la venta sus productos, según anunciaron los responsables.

Espacio dedicado a las familias

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ever Salinas (PLRA), indicó que teniendo en cuenta que la primera edición del festival fue un éxito, tomó la decisión de volver a realizar el evento.

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El jefe comunal destacó que con este encuentro de acceso libre y gratuito, se busca promover la creación de espacios destinados a las familias de la frontera ya que está dirigido a todas las edades.