Fuga de amoníaco en empresa de pollos de Mariano Roque Alonso

Una fuga de amoníaco se registró en la empresa Pollpar, de pollos Kzero, de Mariano Roque Alonso, según confirmó a ABC Cardinal el capitán Cristian Ovelar, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Hasta el momento hay 12 derivados al hospital pero podrían ser más con el paso de los minutos porque el gas puede tardar en hacer efecto, según explicó.

También el director del Hospital de Mariano Roque Alonso, Carlos Cañete, dijo que aún no tienen contabilizados los afectados, pero que están llegando al centro de atención.

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Desde el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que se está preparando para recibir a los pacientes que sean derivados a causa de la fuga de amoníaco.