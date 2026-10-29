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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 19:09

Fuga de amoníaco en empresa de pollos de Mariano Roque Alonso

Gases, fuga de amoniaco, gases tóxicos.
Imagen de referencia.Shutterstock

Una fuga de amoníaco se registró en la empresa Pollpar, en la sede ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, según confirmaron los bomberos. Hasta el momento, serían 12 las personas heridas.

Por ABC Color
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Una fuga de amoníaco se registró en la empresa Pollpar, de pollos Kzero, de Mariano Roque Alonso, según confirmó a ABC Cardinal el capitán Cristian Ovelar, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Hasta el momento hay 12 derivados al hospital pero podrían ser más con el paso de los minutos porque el gas puede tardar en hacer efecto, según explicó.

También el director del Hospital de Mariano Roque Alonso, Carlos Cañete, dijo que aún no tienen contabilizados los afectados, pero que están llegando al centro de atención.

Lea más: Emergencia por fuga de amoniaco en planta frigorífica de San Antonio

Desde el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que se está preparando para recibir a los pacientes que sean derivados a causa de la fuga de amoníaco.

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