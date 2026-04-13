Fatal explosión en Ochsi: imputan a propietaria por homicidio culposo

En febrero del 2024 se registró la explosión de una garrafa de amoníaco en la fábrica de la empresa Novex S. A., conocida por fabricar los embutidos de la marca Ochsi, lo que ocasionó la muerte de cuatro de sus trabajadores y varios otros heridos.

Hoy se dio a conocer que la fiscala de Fernando de la Mora, Carmen Bogado, presentó imputación por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.

La imputada por el hecho es la presidenta de la empresa, Cristine Vogel Diedrich, además del representante legal de la empresa que habría procedido a cargar el amoniaco en el cilindro identificado con las “UC 2702”.

Según la Fiscalía, este cilindro no contaba con un dispositivo de liberación de presión, conocido también como válvula de alivio, además de y presentar condiciones estructurales deficientes, caracterizadas por su fragilidad y susceptibilidad a fracturas a la deformación y el envejecimiento del material.

Lea más: Homicidio culposo: procesan a médicos, anestesistas y enfermera del Hospital Materno Infantil San Pablo

Explosión de garrafa de amoniáco

Los antecedentes del caso señalan que el 7 de febrero de 2024, en horario laboral entre las 16:30 y las 17:00, en el local ubicado sobre la calle 14 de Mayo y General Caballero de San Lorenzo, la sobrepresión generada en el cilindro provocó el quiebre del mismo, lo que ocasionó la expansión de amoniaco en estado gaseoso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debido a la inhalación del gas tóxico liberado, 30 trabajadores tuvieron lesiones en el lugar, además de la muerte de cuatro personas, quienes también se desempeñaban como trabajadores de la empresa.

Presuntamente, se habría incurrido en una conducta negligente al disponer la carga de un cilindro que no reunía las condiciones de seguridad necesarias con amoniaco, omitiendo adoptar las medidas de control y prevención exigibles que habría generado un riesgo previsible que se concretó con resultados fatales antes señalados.