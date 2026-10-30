ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
30 de octubre de 2026 - 14:18

¡Alarmante! Violencia intrafamiliar encabeza los reportes diarios del Sistema 911

El comisario principal José Santacruz, director del Sistema 911.
El comisario principal José Santacruz, director del Sistema 911.Asunción

Las denuncias por violencia intrafamiliar encabezan los reportes diarios del Sistema 911. En esta nota, el comisario principal José Santacruz explica qué se está haciendo para prevenir estos casos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En comunicación con ABC Color el comisario principal José Santacruz, director del Sistema 911, habló acerca del alto porcentaje de llamadas por violencia intrafamiliar, cifras que actualmente se encuentran incluso por encima de los reportes tradicionales por polución sonora y perturbación a la paz pública.

En este sentido, el jefe policial contó que solo durante la mañana de este viernes registraron un total de 158 llamadas vinculadas específicamente a casos de violencia doméstica.

Lea más: Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip

“Recibimos a diario denuncias y la gran cantidad que estamos teniendo hoy en día es de violencia intrafamiliar; hoy amanecimos con 158 llamadas luego están las denuncias por polución sonora y perturbación a la paz pública”, detalló.

Asimismo, precisó que los hechos punibles de hurto, accidentes de tránsito y otros motivos de alerta registran un porcentaje menor en el volumen total de llamadas recibidas por la central de emergencias.

Más de 1.000 llamadas por mes por violencia intrafamiliar

Por otro lado, el comisario aseguró que el flujo de reportes se mantiene sostenido a lo largo del año. Precisó que solo en enero el mes cerraba con unas 1.332 llamadas, en febrero con 1.325, y detalló que para el mes de junio se contabilizaron 1.738 llamadas por perturbación y unas 1.200 por hechos de violencia.

“Un ritmo que se mantiene; un día aumenta perturbación, otro día violencia intrafamiliar. Dentro de perturbación se incluyen diferentes tipos de violencia, incluso contra menores”, advirtió la autoridad policial.

Tobillera electrónica como mecanismo de prevención de violencia

Actualmente, unas 242 personas utilizan el servicio de tobillera electrónica, señaló el comisario, de las cuales 60 corresponden a casos de violencia intrafamiliar.

Lea más: Policía refuerza controles y monitorea redes sociales ante peleas entre colegios

Explicó que los portadores cumplen medidas cautelares como prisión domiciliaria o medidas ambulatorias, y son monitoreados de manera constante por los agentes.

“En este momento tenemos 60 personas por violencia intrafamiliar; los demás son por hurto, abuso sexual y así varían los hechos por los que se les otorga la tobillera, pero en su mayoría es por violencia intrafamiliar”, finalizó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más

Te puede interesar