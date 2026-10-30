¡Alarmante! Violencia intrafamiliar encabeza los reportes diarios del Sistema 911

En comunicación con ABC Color el comisario principal José Santacruz, director del Sistema 911, habló acerca del alto porcentaje de llamadas por violencia intrafamiliar, cifras que actualmente se encuentran incluso por encima de los reportes tradicionales por polución sonora y perturbación a la paz pública.

En este sentido, el jefe policial contó que solo durante la mañana de este viernes registraron un total de 158 llamadas vinculadas específicamente a casos de violencia doméstica.

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“Recibimos a diario denuncias y la gran cantidad que estamos teniendo hoy en día es de violencia intrafamiliar; hoy amanecimos con 158 llamadas luego están las denuncias por polución sonora y perturbación a la paz pública”, detalló.

Asimismo, precisó que los hechos punibles de hurto, accidentes de tránsito y otros motivos de alerta registran un porcentaje menor en el volumen total de llamadas recibidas por la central de emergencias.

Más de 1.000 llamadas por mes por violencia intrafamiliar

Por otro lado, el comisario aseguró que el flujo de reportes se mantiene sostenido a lo largo del año. Precisó que solo en enero el mes cerraba con unas 1.332 llamadas, en febrero con 1.325, y detalló que para el mes de junio se contabilizaron 1.738 llamadas por perturbación y unas 1.200 por hechos de violencia.

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“Un ritmo que se mantiene; un día aumenta perturbación, otro día violencia intrafamiliar. Dentro de perturbación se incluyen diferentes tipos de violencia, incluso contra menores”, advirtió la autoridad policial.

Tobillera electrónica como mecanismo de prevención de violencia

Actualmente, unas 242 personas utilizan el servicio de tobillera electrónica, señaló el comisario, de las cuales 60 corresponden a casos de violencia intrafamiliar.

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Explicó que los portadores cumplen medidas cautelares como prisión domiciliaria o medidas ambulatorias, y son monitoreados de manera constante por los agentes.

“En este momento tenemos 60 personas por violencia intrafamiliar; los demás son por hurto, abuso sexual y así varían los hechos por los que se les otorga la tobillera, pero en su mayoría es por violencia intrafamiliar”, finalizó.