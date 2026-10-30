Policía refuerza controles y monitorea redes sociales ante peleas entre colegios

En los últimos días, alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC), Colegio Presidente Franco, Colegio Ysaty y Colegio Stella Marys protagonizaron enfrentamientos y actos violentos entre sí, situación que motivó la intervención de las autoridades policiales y educativas.

El director general de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, comisario Juan Agüero, comentó que mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las autoridades de los colegios involucrados.

Asimismo, señaló que existe una coordinación permanente con la Defensoría de la Niñez y los centros de estudiantes, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia.

“Estamos tomando las medidas”, afirmó el comisario al referirse a las acciones desplegadas por la institución policial.

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Agentes Lince y patrulleras realizarán controles

Entre las medidas adoptadas, Agüero mencionó el monitoreo de las zonas cercanas a las instituciones educativas mediante agentes del Grupo Lince, personal de Prevención y patrulleras.

Los controles se realizarán en un radio de entre 200 y 300 metros alrededor de los colegios, principalmente para prevenir enfrentamientos y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Otra de las disposiciones consiste en establecer horarios de entrada y salida de los alumnos, de manera que los padres puedan organizarse y estar atentos al movimiento de sus hijos.

Policía pide a padres controlar mochilas y celulares

El comisario también instó a los padres y encargados a involucrarse en la prevención de hechos violentos mediante el control de las pertenencias de los estudiantes.

“Le estamos hablando a los padres para que le controlen a sus hijos, especialmente las mochilas y ver qué llevan”, dijo.

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Monitorearán redes sociales y chats de WhatsApp

Otra de las medidas anunciadas por la Policía consiste en revisar publicaciones en redes sociales para identificar posibles amenazas o mensajes que anticipen enfrentamientos entre alumnos.

Agüero indicó que también realizarán verificaciones de chats de WhatsApp a través del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional.

En ese contexto, sostuvo que hay infiltrados y exalumnos que estarían generando zozobra e instigando a los estudiantes a protagonizar situaciones de violencia.