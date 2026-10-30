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Policiales
30 de octubre de 2026 - 13:18

Policía refuerza controles y monitorea redes sociales ante peleas entre colegios

Tres policías armados y uniformados custodian la zona, mientras personas esperan en una parada de autobús frente a ellos.
Efectivos de la Policía Nacional custodian las inmediaciones del Colegio Nacional de la Capital (CNC) tras los violentos enfrentamientos registrados en la zona. En el fondo y de traje, se acerca el director Blas Dubrez. ABC Color

La Policía Nacional anunció una serie de medidas preventivas ante los recientes hechos de violencia protagonizados por estudiantes de distintos colegios de Asunción.

Por ABC Color
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En los últimos días, alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC), Colegio Presidente Franco, Colegio Ysaty y Colegio Stella Marys protagonizaron enfrentamientos y actos violentos entre sí, situación que motivó la intervención de las autoridades policiales y educativas.

El director general de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, comisario Juan Agüero, comentó que mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las autoridades de los colegios involucrados.

Asimismo, señaló que existe una coordinación permanente con la Defensoría de la Niñez y los centros de estudiantes, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia.

“Estamos tomando las medidas”, afirmó el comisario al referirse a las acciones desplegadas por la institución policial.

Lea más: Peleas en colegios y alumnos detenidos: ¿qué pasó en el CNC y qué hará el MEC?

Grupo de al menos seis personas con camisones claros corriendo en dirección a la derecha, en una calle con un autobús de fondo.
Estudiantes del CNC van en turba en zona de otros colegios para crear disturbios. En la imagen, algunos bajando de colectivos y otros sin remera.

Agentes Lince y patrulleras realizarán controles

Entre las medidas adoptadas, Agüero mencionó el monitoreo de las zonas cercanas a las instituciones educativas mediante agentes del Grupo Lince, personal de Prevención y patrulleras.

Los controles se realizarán en un radio de entre 200 y 300 metros alrededor de los colegios, principalmente para prevenir enfrentamientos y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Otra de las disposiciones consiste en establecer horarios de entrada y salida de los alumnos, de manera que los padres puedan organizarse y estar atentos al movimiento de sus hijos.

Grupo de padres del Colegio Ysaty vestido de rojo con expresiones preocupadas en manifestación al aire libre.
Alumnos del CNC posan de forma desafiante frente al acceso principal del Colegio Ysaty, en una imagen difundida en redes sociales acompañada de provocaciones hacia los estudiantes de la institución.

Policía pide a padres controlar mochilas y celulares

El comisario también instó a los padres y encargados a involucrarse en la prevención de hechos violentos mediante el control de las pertenencias de los estudiantes.

“Le estamos hablando a los padres para que le controlen a sus hijos, especialmente las mochilas y ver qué llevan”, dijo.

Lea más: ¿Están seguros los alumnos? El MEC en la mira ante la creciente violencia en colegios

Diez personas reunidas frente a una estructura con rejas, algunas con abrigo y móviles, en conversación seria sobre problemas escolares.
Padres de alumnos del Colegio Ysaty se reunieron frente al acceso del establecimiento para exigir la conformación de una mesa de trabajo con el CNC y respuestas concretas ante las agresiones denunciadas.

Monitorearán redes sociales y chats de WhatsApp

Otra de las medidas anunciadas por la Policía consiste en revisar publicaciones en redes sociales para identificar posibles amenazas o mensajes que anticipen enfrentamientos entre alumnos.

Agüero indicó que también realizarán verificaciones de chats de WhatsApp a través del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional.

En ese contexto, sostuvo que hay infiltrados y exalumnos que estarían generando zozobra e instigando a los estudiantes a protagonizar situaciones de violencia.

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