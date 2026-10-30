Desestiman denuncia contra empresario minero por presunta apropiación

El juez penal de garantías N° 7 Miguel Ángel Palacios desestimó la denuncia contra Alberto Helfon Antebi Duarte, representante de la firma minera Latin American Minerals SA, por los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 888.

La denuncia fue presentada por David Han Hwang, representante de la firma Ñamopu´a Paraguay, porque tras adquirir 31.500 acciones de la firma Latin American Minerals SA por valor de US$ 840.000, las cuales después quiso nominar, Antebi Duarte no sustituyó los certificados y tampoco le pagó los dividendos.

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El fiscal de la Unidad Penal N° 8 de la Sede 1 Gerardo Mosqueira había elevado el Requerimiento Fiscal N° 25, el 21 de marzo de 2025, quien entonces interinado a la fiscala Teresa Sosa Laconich. La audiencia se llevó a cabo el 31 de marzo de 2025, oportunidad en la que el juez Palacios se opuso y devolvió el pedido al fiscal, a fin de que se ratifique o rectifique.

El 3 de abril, el fiscal Mosqueira se ratificó en su pedido de desestimación, pero el magistrado nuevamente imprimió trámite de oposición y remitió la carpeta fiscal a la Fiscalía General del Estado. Luego de esto, el 22 de abril, el fiscal adjunto Augusto Salas fue quien ratificó el pedido de desestimación.

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El 7 de mayo, el juez de garantías Miguel Palacios desestimó la denuncia, pero por los hechos de apropiación y estafa, y no por los ilícitos denunciados que eran apropiación y lesión de confianza. Entonces el querellante David Han Hwang, representado por el abogado Rodrigo Yódice, apeló la resolución judicial solicitando que se revoque el fallo.

Juez desestimó denuncia de empresario

Esa así que, mediante el AI N° 888 el juez Miguel Palacios señaló en su resolución que “no habiendo variado las circunstancias procesales de autos, en concordancia con lo resuelto por Tribunal de Apelaciones Primera Sala y en cumplimiento de la normativa de forma”.

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Además, “se tiene que la ratificación formulada por la Fiscalía General del Estado, con relación a la petición del fiscal interviniente, se impone jurídicamente la necesidad de dictar resolución en los términos requerido por el fiscal inferior”, en relación directa al fiscal Gerardo Mosqueira.

Cámara de Apelación revocó fallo para corrección de ilícitos

Por otra parte, en forma unánime, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, conformada por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, resolvieron la revocación del Auto Interlocutorio (AI) N° 356 del 7 de mayo de 2025, mediante el AI N° 358 del 21 de octubre de 2026.

El camarista Camilo Torres, señaló “este magistrado ha notado un error en cuanto a los hechos punibles desestimados por el Juez Penal de Garantías”.

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Torres había expresado que “el Juez Penal de Garantías, resolvió desestimar la denuncia, respecto de los hechos punibles de apropiación y estafa, debiendo haber sido desestimada la denuncia de conformidad a los hechos punibles que fueran denunciadas en ella, en el caso que nos ocupa, apropiación y lesión de confianza, tratándose probablemente de un error material, apartándose de los términos concretos de la pretensión fiscal y la denuncia que fuera formulada por el denunciante”.

En su contestación a la apelación, la fiscala natural del caso Teresa Sosa Laconich, había señalado que “no tuvo en cuenta los elementos colectados como resultado de la realización de los actos de investigación que se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal y los pendientes de contestación, entre ellos, la que guarda relación acerca de si Antebi a la fecha de la firma del Contrato Privado, 18 de marzo de 2020, era o no accionista y si podía legalmente o si estaba facultado para vender las acciones en cuestión”.