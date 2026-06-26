Mineros de Paso Yobái resaltan avances en la formalización y buscan acceder al sistema financiero

La Asociación de Mineros de Paso Yobái (AMPY) anunció la obtención de su personería jurídica, documento que le otorga reconocimiento legal como entidad civil sin fines de lucro y le permitirá representar institucionalmente a los distintos actores vinculados a la actividad minera del distrito.

La entrega oficial fue realizada por el asesor jurídico del gremio, Abilio Yegros Cabrera, al presidente de la organización, Antonio Palacios, en presencia de socios fundadores e integrantes de la comisión directiva.

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La AMPY fue fundada el 25 de julio de 2025 y está integrada por empresarios mineros, propietarios y arrendatarios de canteras, operadores de piletas de lixiviación, responsables de tanques de agitación, molinos y otros actores relacionados con la explotación aurífera.

Paralelamente, representantes del gremio mantuvieron una mesa de trabajo con autoridades de la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP), acompañados por representantes de la empresa Lampa SA y del proyecto PlanetGOLD Paraguay.

Durante el encuentro se analizaron mecanismos orientados a facilitar la inclusión financiera del sector mediante el acceso a servicios bancarios tradicionales y futuras líneas de crédito destinadas a pequeños productores mineros.

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Según los participantes, uno de los principales obstáculos para la bancarización ha sido la falta de instrumentos regulatorios adaptados a las características particulares de la actividad minera desarrollada en Paso Yobái.

En ese sentido, destacaron que la apertura institucional del Banco Central permitirá construir una hoja de ruta que permita ordenar la actividad desde el punto de vista tributario, financiero y crediticio.

El objetivo de las gestiones es que los trabajadores del sector puedan abandonar progresivamente los esquemas de informalidad e incorporarse al sistema financiero formal, facilitando el acceso a créditos e inversiones para mejorar sus emprendimientos.

Acuerdo para ordenar la actividad minera

Estos avances se producen pocos meses después de la firma de un convenio entre la Asociación de Mineros de Paso Yobái y la empresa Latin American Minerals Paraguay SA (Lampa SA), considerado por sus impulsores como un paso hacia la formalización de la explotación aurífera en el distrito.

Mediante ese acuerdo, la asociación asumió funciones de coordinación y fiscalización de los prestadores de servicios dentro del área de concesión minera, condicionando la actividad al cumplimiento de las exigencias establecidas por el Viceministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Municipalidad de Paso Yobái.

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El convenio también establece que las personas o empresas que no cuenten con las habilitaciones ambientales, mineras, municipales y tributarias correspondientes no podrán desarrollar actividades de manera legal dentro de la zona de explotación.

Asimismo, contempla medidas para ordenar el transporte de materiales mediante la participación de la Asociación de Volqueteros de Paso Yobái (AVOLPY), además de acciones destinadas a reducir el impacto ambiental generado por el tránsito de camiones en áreas urbanas.