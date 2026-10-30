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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 13:43

Octubre Rosa en Santaní: en clausura de campaña insisten en la prevención del cáncer de mama.

El cierre de la campaña Octubre Rosa se realizó en la explanada del Hospital Distrital de Santaní
Multitud de mujeres asisten a la clausura de la campaña Octubre Rosa en el Hospital Distrital de Santaní.Sergio Escobar

SAN ESTANISLAO. El hospital distrital de Santaní fue escenario del cierre de la campaña Octubre Rosa 2026, con la denominación de “Hagamos de la Prevención una Tradición”. La clausura del programa se realizó en un sector de la explanada del nosocomio.

Por Sergio Escobar Rober
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Durante la importante actividad de salud desarrollada en el hospital distrital de esta ciudad, los especialistas insistieron en que el mejor tratamiento del cáncer de mama es la prevención o la detección temprana de la enfermedad, mediante la realización de los controles correspondientes en los lugares disponibles dotados con equipos de mamógrafo.

Una de las especialistas en esta patología, la mastóloga Melissa Arévalos, señaló que es muy importante tener en cuenta que el cáncer de mama es curable cuando se detecta a tiempo y, además, se puede evitar que los pacientes se vean obligados a someterse a un largo tratamiento con los problemas que eso acarrea, por lo que siempre es mejor anticiparse a la enfermedad, enfatizó.

Los médicos insisten en que la prevención es el mejor remedio de la enfremedad
Profesionales de la salud promueven la concienciación sobre el cáncer de mama en la clausura de la campaña Octubre Rosa en Santaní.

En ese contexto, recordó que el hospital de Santaní cuenta con un equipo de mamógrafo a disposición de las personas que necesitan de este servicio para ambos sexos, atendiendo que el cáncer de mama no solamente afecta a las mujeres sino también a los hombres, que igualmente deben realizar sus controles, dijo.

Octubre Rosa todo el año

En otro momento, la Dra. Arévalos lanzó un pedido especial a la ciudadanía, diciendo que Octubre Rosa no debe ser tenido en cuenta únicamente una vez al año, sino durante todo el tiempo, si queremos evitar que más personas sigan siendo víctimas de este problema y que lo más lamentable es que muchas de ellas ya no se recuperan por la tardía reacción del paciente, subrayó.

Equipo disponible Por su lado, la directora del hospital de Santaní, Dra. Zulma Cabrera, indicó que el equipo de mamógrafo instalado en este nosocomio está habilitado para todos sin excepción, no solamente para los santanianos sino también para la gente de otras ciudades, incluso de otros departamentos.

Tres mamógrafos en San Pedro

Según el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, en el departamento de San Pedro se cuenta con tres mamógrafos en funcionamiento: uno en el hospital regional de la capital departamental y otro en el hospital general de Santa Rosa del Aguaray.

En estos dos lugares se realizan estudios de ecografía mamaria, mientras que en el hospital distrital de Santaní, aparte de realizar la ecografía de mama, también se hacen estudios de biopsia.

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