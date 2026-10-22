Migraciones expulsa a estadounidense que causó disturbios en Asunción

A comienzos del mes de octubre se había dado a conocer que un ciudadano estadounidense causó destrozos en un departamento que alquilaba en el centro de Asunción. El protagonista del hecho fue William Derrick Cromer (49).

Ayer, Migraciones determinó expulsar al extranjero tras una intervención de oficio “motivada por denuncias difundidas a través de medios de comunicación” donde justamente se mencionaban disturbios protagonizados por él.

“Migraciones constató que el ciudadano había excedido el plazo autorizado para su estadía transitoria y permanecía en situación migratoria irregular en el país”, detalla la institución, por lo que se procedió de oficio a su expulsión administrativa.

El procedimiento en sí se dio anoche en el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional de la Amistad, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Lea más: Video: En Paraguay “opa la plata, opa la amor”, dijo supuesto criminal expulsado

“Paraguay no tolerará inconductas”

Según el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Jorge Kronawetter, la institución a su cargo “actuará con firmeza” ante situaciones que requieran la aplicación de medidas administrativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Paraguay no tolerará inconductas que alteren la paz pública y hará cumplir las disposiciones que regulan la permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional, conforme a la legislación vigente”, enfatizó.

Lea más: Paraguaya imputada en Bolivia por asesinato de dos narcos brasileños