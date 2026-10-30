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ABC en el Este
30 de octubre de 2026 - 15:24

Once paraguayos detenidos con productos de contrabando en el lado brasileño del río Paraná

Furgoneta blanca con puerta lateral abierta, cajas apiladas visibles en su interior en un entorno oscuro.
Los productos incautados durante un operativo en las orillas del río Paraná.

Un grupo de paraguayos, entre ellos un adolescente, fue detenido en un puerto clandestino ubicado en la margen brasileña del río Paraná, en la zona fronteriza entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú.

Por ABC Color

El operativo fue ejecutado ayer por agentes de la Policía Federal y la Policía Militar de Brasil, quienes interceptaron un esquema de transporte irregular de pollos y huevos en la zona del río Paraná.

El procedimiento permitió la incautación de cuatro vehículos, una embarcación y productos de origen animal. Además, 11 ciudadanos paraguayos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, entre ellos, un adolescente.

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Los productos estaban en un puerto clandestino ubicado cerca de la sede de la Marina de Brasil, en Foz de Iguazú en la zona fronteriza con Ciudad del Este. La carga era transportada sin la documentación exigida para su exportación.

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Alrededor de las 03:10, durante un operativo de fiscalización y combate a los delitos transfronterizos, los agentes monitorearon una embarcación que atracó en un puerto situado en la margen brasileña del río Paraná. Paralelamente, identificaron la llegada de una furgoneta al lugar, por lo que decidieron intervenir.

Al llegar, encontraron cuatro vehículos con matrículas paraguayas, todos cargados con productos de origen animal. Tres transportaban pollos congelados y uno llevaba huevos. También localizaron una embarcación utilizada para trasladar las mercaderías a través del río.

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Durante la fiscalización, los policías identificaron a 11 personas que participaban en la operación y cumplían distintas funciones, como barqueros, conductores y auxiliares en las tareas de carga y descarga de los productos. Todos eran de nacionalidad paraguaya y uno de ellos era menor de edad.

Debido a que los involucrados no presentaron la documentación necesaria para la exportación de las mercaderías, los 11 paraguayos, los vehículos, la embarcación y los productos fueron trasladados a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú para los procedimientos correspondientes y la formalización de la detención en flagrancia.

Por su parte, el adolescente fue llevado a la sede de la Policía Civil para la realización de los procedimientos legales correspondientes.

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