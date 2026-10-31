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31 de octubre de 2026 - 16:45

Comerciantes ofrecen pescados a precios accesibles antes de la veda pesquera

Un gran movimiento comercial se registra en la zona de Remanso a días del inicio de la veda pesquera. Los compradores aprovechan los precios para para surtir la congeladora.
Un gran movimiento comercial se registra en la zona de Remanso a días del inicio de la veda pesquera.Lucía González

Una gran variedad de ejemplares frescos de pescado se ofrece a precios accesibles que van desde G. 50.000 el kilogramo en la zona de Remanso, ante el inminente inicio de la veda pesquera.

Por Lucía González
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A días del inicio de la veda pesquera se registra un gran movimiento comercial de venta de pescados en la zona de Remanso, en Mariano Roque Alonso. Los comerciantes ofrecen una variedad de ofertas que estará disponible hasta el 10 noviembre.

Los interesados pueden ir hasta la avenida de los Pescadores, conocida popularmente como “Kuña Guapa”, a orillas del río Paraguay y a metros del Puente Remanso.

Las variedades que se puede encontrar en los puestos de ventas son: surubí, dorado, solalinde, pacú, piraña y mandi’í, entre otras especies.

La oferta de estos productos se da poco antes del inicio de la veda pesquera que arranca el 2 de noviembre y que va hasta el 21 de diciembre.

Los comerciantes tienen una variada opción, ejemplares frescos y a precios accesibles.
Los comerciantes tienen variadas opciones disponibles.

En total, unos 30 vendedores integran la organización de comerciantes de la zona de Remanso, que busca mantener activa la propuesta comercial y ofrecer productos frescos a los consumidores.

Perla Oviedo, integrante de la Asociación de Vendedoras y Pescadoras de Remanso, explicó que los precios actuales son considerablemente inferiores a los registrados durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Lea más: Arranca la veda pesquera y anuncian controles en todo el país

“Ahora bajaron bastante los precios. En agosto y septiembre el pescado estaba muy caro, incluso llegaba a G. 120.000 el kilo. Actualmente estamos ofreciendo a precios mucho más accesibles y esperamos que la gente venga a comprar”, expresó.

Precios accesibles

Detalló que el kilo del surubí se comercializa a G. 60.000 el kilo, aunque quienes llevan dos kilos pueden acceder a un precio de G. 55.000 por kilo. El dorado cuesta G. 55.000, el pacú G. 45.000, la boga G. 50.000, mientras que el mandi’í y la piraña se ofrecen a G. 40.000 el kilo.

Los comedores de la zona estará habilitada durante toda la temporada de la veda pesquera.
Los comedores de la zona estará habilitada durante toda la temporada de la veda pesquera.

Oviedo invitó a los consumidores a acercarse a los puestos y destacó que cuentan con productos frescos, además de ofrecer buenos precios y peso justo. Las pescaderías se encuentran aproximadamente a 400 metros de la cabecera del puente Remanso.

Los vendedores atenderán desde las 07:00 y extenderán sus horarios hasta agotar las existencias.

Comedores seguirán abiertos

Por otra parte, los comedores de la zona continuarán atendiendo al público durante el periodo de veda pesquera. Los establecimientos abrirán de lunes a lunes, de 07:00 a 17:00.

Lea más: Gran afluencia en Remanso en la víspera de la veda pesquera

Entre los locales habilitados figuran El Buen Sabor, El Dorado, Las Delicias, Ña Perla, San Rafael, La Rivera, Comedor Romero y Ricos y Sabrosos, que ofrecen una gama de sabores y menús elaborados a base de pescados frescos y cocinados al día.

Entre las opciones están las romanitas, pescado frito, cazuela de surubí, pescado a la parrilla o las tradiciones milanesas de surubí.

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