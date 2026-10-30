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Economía
30 de octubre de 2026 - 14:45

Arranca la veda pesquera y anuncian controles en todo el país

Especies de dorado y surubí solamente se comercializara en Ayolas por un espacio de 10 días a partir del 2 de noviembre 2026.
La veda pesquera se inicia con controles en todo Paraguay.Gentileza

AYOLAS. Este lunes 2 de noviembre arranca oficialmente la temporada de veda pesquera en las aguas compartidas y dentro del territorio nacional, la cual se extenderá hasta el 21 de diciembre.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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La medida fue confirmada por el ingeniero Adam Leguizamón, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), tras una reunión de la Comisión Mixta en la Cancillería Nacional.

Leguizamón explicó que los controles se intensificarán en todo el territorio, prestando especial atención a la zona sur del país, que atraviesa una situación de crisis debido a la crecida del río Paraná.

No obstante, aclaró que esta condición hidrológica favorece el desove y la reproducción de las distintas especies.

​“Vamos a tener abundante agua, buena temperatura y alimento para los peces, entonces las condiciones de desove y desarrollo favorecerán a las especies. Sabemos que no todas se reproducen al mismo tiempo, pero los mayores picos los tenemos entre los meses de noviembre, diciembre y enero”, indicó Leguizamón.

Lea más: Ayolas necesita una costanera para enfrentar las inundaciones, dice representante de la EBY

También recordó que los controles son un trabajo anexo, cuyo objetivo principal es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar los recursos ícticos pensando en el futuro de los pescadores comerciales y del sector turístico, el cual se vio fuertemente golpeado en los últimos tiempos por la escasez de peces en ríos como el Paraguay y el Paraná.

​Duración de la veda y sanciones<b> </b>

​En las aguas compartidas con la República Argentina, la veda tendrá una duración total de 50 días; desde el 2 de noviembre al 21 de diciembre próximo.

En ese sentido, Leguizamón destacó que se encuentran trabajando de manera coordinada con la Prefectura Argentina, la Prefectura Paraguaya y la Dirección de Recursos Naturales de Argentina.

Especie de bagre listo para su comercialización antes del inicio de la veda pesquera
Veda de pesca se pondrá marcha desde el 2 de noviembre. en Paraguay.

​Asimismo, recordó que pescar durante el periodo de veda conlleva severas sanciones, las cuales van desde la incautación total de los elementos de pesca y multas administrativas que alcanzan hasta los 20.000 jornales, hasta procesos judiciales ordinarios a través de la fiscalía con penas privativas de libertad.

​Finalmente, Leguizamón hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los pobladores de los departamentos de Misiones y Ñeembucú, para respetar este periodo clave que garantiza la sostenibilidad de la fauna íctica en las aguas del país.

Lea más: Salud garantiza cobertura integral a familias afectadas en Ayolas

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