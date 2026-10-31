Operativo “Año Paha”: ¿cómo se prepara la Policía para combatir la inseguridad?

La Policía Nacional intensifica los controles y patrullajes en el microcentro de Asunción en el marco del operativo “Año Paha”, ante el aumento de la actividad comercial y el movimiento de personas durante los últimos meses del año.

El comisario Germán Chena explicó que el despliegue contempla una mayor presencia de agentes en las calles, además del apoyo de personal táctico equipado con armas largas para reforzar los servicios preventivos.

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“Estamos haciendo más patrullaje, más presencia policial”, señaló. También indicó que cuentan con grupos de reacción preparados para intervenir ante eventuales persecuciones y otras situaciones de riesgo.

Refuerzo ante posibles asaltos

En otra línea, puntualizó que el operativo incluye la participación de fusileros y personal de Investigaciones, que también colaboran con las tareas preventivas, además de sus funciones habituales de investigación.

Chena indicó además que uno de los principales objetivos es combatir los asaltos a mano armada, que suelen registrarse durante la temporada de fin de año, especialmente en zonas comerciales.

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“Se trata de combatir esa situación”, manifestó el comisario al referirse a los hechos delictivos que podrían presentarse en el microcentro capitalino durante estos últimos meses del año.

Acompañamiento policial gratuito

Por otra parte, recordó que la ciudadanía y los empresarios pueden solicitar acompañamiento policial para el traslado de dinero, incluidos los aguinaldos, sin costo alguno por el servicio.

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El jefe policial aclaró que cualquier colaboración que los comerciantes deseen realizar debe destinarse directamente a la comisaría y no a los agentes que realizan el acompañamiento.

“El acompañamiento policial es gratuito”, enfatizó Chena, quien explicó que los aportes voluntarios pueden ayudar a cubrir necesidades institucionales, como el mantenimiento de patrulleras y motocicletas.