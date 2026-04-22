Policiales
22 de abril de 2026 - 07:25

Villa Hayes: detienen a un hombre que “peló” una barbería y recuperan todo lo robado

Interior de barbería con sillón negro y decoración en mármol; ambiente ordenado y bien iluminado.
Un hombre fue detenido por la Policía tras ser identificado como el autor del robo a una barbería en Villa Hayes.Gentileza

Un hombre de 28 años, con órdenes de captura pendientes, fue detenido ayer por la Policía tras ser identificado como el autor del robo a una barbería de Villa Hayes. El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad cuando huía con nueve máquinas de corte profesional y otras herramientas de alto valor.

Por ABC Color

Un hecho de robo afectó a propietarios de una barbería en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Un hombre ingresó al local durante la madrugada de ayer y se llevó todas las herramientas de trabajo.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue identificado a través de imágenes de circuito cerrado (CCTV), donde se lo observa salir del local con una bolsa cargada de equipos de peluquería.

Según los investigadores, el individuo habría forzado el acceso utilizando un objeto para abrir la puerta del local.

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Mujer policía con camiseta POLICÍA se acerca al barber shop, mientras un vehículo policial está estacionado a su izquierda.
La Policía detuvo a un hombre que hurtó objetos de la barbería Cristian Barber Shop de Villa Hayes.

Recuperan equipos valuados en millones

Tras tareas de investigación y diálogo con vecinos, agentes policiales lograron ubicar al presunto autor en la vía pública del barrio Loma Conche, en la ciudad de Nueva Asunción.

De su poder fueron recuperadas nueve máquinas de cortar cabello, además de tijeras, peines y otros artículos de barbería.

Cada máquina tendría un valor aproximado de G. 500.000, lo que eleva considerablemente el perjuicio económico causado al local afectado.

Mesa de madera con cortapelos, tijeras y productos de barbería en un ambiente de oficina de investigaciones.
Los objetos robados de una barbería de Villa Hayes, que finalmente fueron recuperados en el poder del autor del hecho, quien fue detenido.

Detenido tenía orden de captura

El aprehendido fue identificado como Valerio Ramón Cattebeke Núñez (28), quien contaba con una orden de captura pendiente por hurto agravado del año 2023.

Según el jefe de Investigaciones de Villa Hayes, comisario Édgar Paredes, el detenido sería una persona con problemas de adicción que recorre distintos puntos en busca de objetos de valor para vender o intercambiar.

La Policía indicó que el hombre fue capturado cuando se dirigía nuevamente hacia Nueva Asunción, donde tiene familiares, y se presume que intentaba ocultarse tras cometer el robo.

Escena nocturna en un entorno exterior con luces tenues y suelo mojado. No hay personas visibles en la imagen.
El sospechoso fue identificado en circuito cerrado tras salir de la barbería con una bolsa de equipos de peluquería. En la imagen se ve cuando abandona el local.

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El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía, que dispuso la remisión del detenido a la Comisaría 4ª de Villa Hayes, mientras que las evidencias fueron entregadas para el proceso correspondiente.