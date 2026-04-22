Villa Hayes: detienen a un hombre que “peló” una barbería y recuperan todo lo robado

Un hecho de robo afectó a propietarios de una barbería en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Un hombre ingresó al local durante la madrugada de ayer y se llevó todas las herramientas de trabajo.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue identificado a través de imágenes de circuito cerrado (CCTV), donde se lo observa salir del local con una bolsa cargada de equipos de peluquería.

Según los investigadores, el individuo habría forzado el acceso utilizando un objeto para abrir la puerta del local.

Lea más: Detienen a presunto ladrón de autopartes en barrios Sajonia y Dr. Francia

Recuperan equipos valuados en millones

Tras tareas de investigación y diálogo con vecinos, agentes policiales lograron ubicar al presunto autor en la vía pública del barrio Loma Conche, en la ciudad de Nueva Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De su poder fueron recuperadas nueve máquinas de cortar cabello, además de tijeras, peines y otros artículos de barbería.

Cada máquina tendría un valor aproximado de G. 500.000, lo que eleva considerablemente el perjuicio económico causado al local afectado.

Detenido tenía orden de captura

El aprehendido fue identificado como Valerio Ramón Cattebeke Núñez (28), quien contaba con una orden de captura pendiente por hurto agravado del año 2023.

Según el jefe de Investigaciones de Villa Hayes, comisario Édgar Paredes, el detenido sería una persona con problemas de adicción que recorre distintos puntos en busca de objetos de valor para vender o intercambiar.

La Policía indicó que el hombre fue capturado cuando se dirigía nuevamente hacia Nueva Asunción, donde tiene familiares, y se presume que intentaba ocultarse tras cometer el robo.

Lea más: Ñemby: persecución policial termina con un detenido y moto recuperada

El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía, que dispuso la remisión del detenido a la Comisaría 4ª de Villa Hayes, mientras que las evidencias fueron entregadas para el proceso correspondiente.