PJC: una mujer fue declarada muerta por error y se detectó que estaba viva en una funeraria

Un caso insólito se registró en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero: por error, una mujer identificada como Gregoria Aparecida Ovelar de Gadea (51), fue declarada muerta por una médica de dicho nosocomio.

Según un informe policial, tras ser declarado el fallecimiento de la mujer, fue llevada a una funeraria, donde se constató que seguía con vida. El certificado de defunción tenía la firma de la doctora Micheli Solís, según dicho informe.

La mencionada profesional de la salud es una oncóloga cirujana, según informó el doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria.

Anuncian investigación del caso

El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, informó que el caso registrado será investigado.

“Vamos a llamar a todo el equipo médico que trabajó para hacer su descargo por escrito y seguir la investigación”, indicó Ayala.

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¿Cómo se encuentra la paciente declarada muerta por equivocación?

El representante del MSP en Amambay detalló que recibió el informe de que la paciente tuvo un infarto mesentérico después de una cirugía oncológica. Después de detectarse en una funeraria que seguía con vida, fue ingresada nuevamente al nosocomio a su cargo y está en terapia intensiva.