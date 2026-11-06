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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 11:04

PJC: una mujer fue declarada muerta por error y se detectó que estaba viva en una funeraria

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
Acceso al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

Una mujer de 51 años fue declarada muerta por error en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La llevaron a una funeraria, donde se constató que seguía viva.

Por Eder Rivas
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Un caso insólito se registró en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero: por error, una mujer identificada como Gregoria Aparecida Ovelar de Gadea (51), fue declarada muerta por una médica de dicho nosocomio.

Según un informe policial, tras ser declarado el fallecimiento de la mujer, fue llevada a una funeraria, donde se constató que seguía con vida. El certificado de defunción tenía la firma de la doctora Micheli Solís, según dicho informe.

La mencionada profesional de la salud es una oncóloga cirujana, según informó el doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria.

Doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria.
Doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria.

Anuncian investigación del caso

El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, informó que el caso registrado será investigado.

“Vamos a llamar a todo el equipo médico que trabajó para hacer su descargo por escrito y seguir la investigación”, indicó Ayala.

Lea más: PJC: piden insumos “para todo el año” y critican al ministro Fretes durante marcha de bioquímicos

¿Cómo se encuentra la paciente declarada muerta por equivocación?

El representante del MSP en Amambay detalló que recibió el informe de que la paciente tuvo un infarto mesentérico después de una cirugía oncológica. Después de detectarse en una funeraria que seguía con vida, fue ingresada nuevamente al nosocomio a su cargo y está en terapia intensiva.

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