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Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 16:06

Cimeforistas celebraron los 82 años de la fundación del cuartel para estudiantes

Acto celebrado en el Campo de Formación del R.I. 1 “2 de Mayo” para conmemorar los 82 años de vida del Cimefor.
Acto celebrado en el Campo de Formación del R.I. 1 “2 de Mayo” para conmemorar los 82 años de vida del Cimefor.

Con un significativo acto cívico militar, ex cimeforistas nucleados en la Unión de Cimeforistas Reservistas del Paraguay rememoraron los 82 años de fundación -el 24 de octubre de 1944- de la unidad militar creada para que los estudiantes pudieran realizar su servicio militar obligatorio, sin interrumpir sus estudios.

Por ABC Color
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La idea del Cimefor (Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales y Suboficiales de Reserva) fue inspirada en la antigua Escuela de Formación de Oficiales de Reserva impulsada en 1927 por el coronel Camilo Recalde, para la formación de mandos medios en vista de la inminente guerra por límites territoriales con Bolivia.

De allí que los egresados del Cimefor concluían el ciclo de tres veranos (1 de diciembre al 28 de febrero) y recibían sus brevet de Subtenientes de Reserva.

Excimeforistas de la Clase 42 (nacidos ese año), promoción de 1959. Miguel Angel Britos Cano (el más antiguo presente, de la Promo 1956), Alfredo Staufer, Aníbal Insfrán, Pedro Lovera, José Maria Troche, Ricardo Alcaraz, Julio César Cabrera y Jorge Luis Vellacich.
Excimeforistas de la Clase 42 (nacidos ese año), promoción de 1959. Miguel Angel Britos Cano (el más antiguo presente, de la Promo 1956), Alfredo Staufer, Aníbal Insfrán, Pedro Lovera, José Maria Troche, Ricardo Alcaraz, Julio César Cabrera y Jorge Luis Vellacich.

El acto, desarrollado en Campo de Formación del R.I. 1 “2 de Mayo”, incluyó el desfile de tres pelotones de excimeforistas, encabezados por los más antiguos quienes desfilaron en vehículos tácticos provistos por la 1a. División de Infantería, con asiento en el antiguo Batallón 40 y luego del RI 14 Cerro Corá.

En la segunda parte, se sucedieron discursos alusivos a la fecha y en especial a la tarea de los de los miembros de la “Unión”, después de la entonación del himno paraguayo. Por ultimo se entregaron reconocimientos a las autoridades presentes, como el Ministro de Defensa, General (SR) Óscar González Cañete y demás jefes militares vinculados con las actividades del Cimefor.

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